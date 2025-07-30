方順吉宣布離開台灣 歌廳遭摧毀「數百萬淪泡影」粉絲錯愕

方順吉宣布暫離台灣。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌手方順吉曾憑藉銷量突破百萬的團體專輯《翹腳髯嘴鬚》爆紅，但事業高峰後因染毒風波淡出演藝圈，他近年在台南後壁開設歌廳重新出發，卻因丹娜絲風災受重創，數百萬瞬間化為泡影，無限期停業。沒想到，方順吉近日無奈宣布將「離開台灣」，並釋出「契約終止申請書」讓粉絲們震驚錯愕。

方順吉昨（29日）透露，向台糖公司承租的倉庫房地因丹娜絲風災受損嚴重，已無法繼續經營決定申請解約，將於8月31日正式終止契約。他同時表示，近期將前往馬來西亞洽公並順便放空、充電，短時間內不會在台灣，「所有的一切我必須面對解決的事情，等我回國，我會清楚知道該怎麼做！」並在文末向孩子們道歉。

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方順吉感性地說，「我應該也算大家曾經愛過的人。」他坦言自己曾經做錯事，但一切仍在努力中，不希望外界太早評論成功或失敗，「我不是在為我曾經所做過錯的事找任何理由與藉口，我只是跟你們一樣，是一個平凡的人。」他也感謝上蒼和歌迷這30年來不離不棄，「連曾經的我不想再做方順吉了也不行，過去好或壞，真的不再重要了。」

方順吉向支持過的歌迷致謝，也為20年前放棄自己感到抱歉，未來至死都不會再放棄，他更向父母的鍛練表達感謝之意，如今才能成就獨立的自己，「感謝我的前岳父岳母，給了我一個那麼好的女兒，只是我們曾一起努力過了16年。感謝老天爺，又再一次因為您的考驗，又讓我再一次登上新聞版面。」

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