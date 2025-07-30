晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方順吉宣布離開台灣 歌廳遭摧毀「數百萬淪泡影」粉絲錯愕

方順吉宣布暫離台灣。（翻攝自臉書）方順吉宣布暫離台灣。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌手方順吉曾憑藉銷量突破百萬的團體專輯《翹腳髯嘴鬚》爆紅，但事業高峰後因染毒風波淡出演藝圈，他近年在台南後壁開設歌廳重新出發，卻因丹娜絲風災受重創，數百萬瞬間化為泡影，無限期停業。沒想到，方順吉近日無奈宣布將「離開台灣」，並釋出「契約終止申請書」讓粉絲們震驚錯愕。

方順吉昨（29日）透露，向台糖公司承租的倉庫房地因丹娜絲風災受損嚴重，已無法繼續經營決定申請解約，將於8月31日正式終止契約。他同時表示，近期將前往馬來西亞洽公並順便放空、充電，短時間內不會在台灣，「所有的一切我必須面對解決的事情，等我回國，我會清楚知道該怎麼做！」並在文末向孩子們道歉。

方順吉感性地說，「我應該也算大家曾經愛過的人。」他坦言自己曾經做錯事，但一切仍在努力中，不希望外界太早評論成功或失敗，「我不是在為我曾經所做過錯的事找任何理由與藉口，我只是跟你們一樣，是一個平凡的人。」他也感謝上蒼和歌迷這30年來不離不棄，「連曾經的我不想再做方順吉了也不行，過去好或壞，真的不再重要了。」

方順吉向支持過的歌迷致謝，也為20年前放棄自己感到抱歉，未來至死都不會再放棄，他更向父母的鍛練表達感謝之意，如今才能成就獨立的自己，「感謝我的前岳父岳母，給了我一個那麼好的女兒，只是我們曾一起努力過了16年。感謝老天爺，又再一次因為您的考驗，又讓我再一次登上新聞版面。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中