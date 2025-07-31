夏台鳳前夫鄒森美國病逝！兒子鄒少官10年前因肺癌離世 震驚演藝圈

夏台鳳（右）2005年特地從中國返台幫兒子鄒少官慶生。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人鄒森（本名鄒忠禮）29日在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲。他1974年與夏台鳳結婚，1987年離婚，2人有兒子鄒少官，只是鄒少官在2015年12月因肺癌病逝，年僅40歲就過世，帶給他們白髮人送黑髮人無盡之痛，也震驚演藝圈。當時鄒森特別從美國返台，在兒子牌位前，鄒森告訴他：「你這麼快就走，這輩子不能跟爸爸長久相處，下輩子再回來，爸爸等你。」令人鼻酸。

鄒少官遺傳了父母的好演技，曾在演藝圈闖盪數年，演出不少作品，像是電影《古惑仔6》，也曾與Ella、言承旭合作過偶像劇《就想賴著你》，退出演藝圈後，事業也經營得有聲有色，曾任服裝品牌行銷、公關公司執行總監、國際演唱會籌辦等。

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鄒森2015年出席兒子鄒少官的告別式。（資料照，記者胡舜翔攝）

而他過世後，鄒森、夏台鳳都回台送兒子最後一程，只是2人互動少，僅在家祭錯身時致意。鄒森在靈堂上對著兒子悲喊：「你這麼快就走，這輩子不能跟爸爸長久相處；下輩子再回來，爸爸等你！」夏台鳳則哀痛發出聲明，說：「他年輕的生命就此畫下句點！做為母親的我，如今心力交瘁悲痛萬分。」讓人感傷。

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