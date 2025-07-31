晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夏台鳳前夫鄒森美國病逝！兒子鄒少官10年前因肺癌離世 震驚演藝圈

夏台鳳（右）2005年特地從中國返台幫兒子鄒少官慶生。（資料照，記者潘少棠攝）夏台鳳（右）2005年特地從中國返台幫兒子鄒少官慶生。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人鄒森（本名鄒忠禮）29日在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲。他1974年與夏台鳳結婚，1987年離婚，2人有兒子鄒少官，只是鄒少官在2015年12月因肺癌病逝，年僅40歲就過世，帶給他們白髮人送黑髮人無盡之痛，也震驚演藝圈。當時鄒森特別從美國返台，在兒子牌位前，鄒森告訴他：「你這麼快就走，這輩子不能跟爸爸長久相處，下輩子再回來，爸爸等你。」令人鼻酸。

鄒少官遺傳了父母的好演技，曾在演藝圈闖盪數年，演出不少作品，像是電影《古惑仔6》，也曾與Ella、言承旭合作過偶像劇《就想賴著你》，退出演藝圈後，事業也經營得有聲有色，曾任服裝品牌行銷、公關公司執行總監、國際演唱會籌辦等。

鄒森2015年出席兒子鄒少官的告別式。（資料照，記者胡舜翔攝）鄒森2015年出席兒子鄒少官的告別式。（資料照，記者胡舜翔攝）

而他過世後，鄒森、夏台鳳都回台送兒子最後一程，只是2人互動少，僅在家祭錯身時致意。鄒森在靈堂上對著兒子悲喊：「你這麼快就走，這輩子不能跟爸爸長久相處；下輩子再回來，爸爸等你！」夏台鳳則哀痛發出聲明，說：「他年輕的生命就此畫下句點！做為母親的我，如今心力交瘁悲痛萬分。」讓人感傷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中