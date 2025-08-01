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娛樂 最新消息

少林寺方丈擁多女爆性醜聞 央視女主持遭牽連急發聲

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺住持釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時違反佛教戒律，長期與多名女性維持不正當關係並育有私生子，遭多部門聯合調查，事件引起軒然大波，就連中國央視主持人劉芳菲，也因為過去的一段訪談被扯入其中，逼得她緊急切割。

劉芳菲因為與釋永信的一張合照被推至輿論的風口浪尖。（翻攝自微博）劉芳菲因為與釋永信的一張合照被推至輿論的風口浪尖。（翻攝自微博）

少林寺方丈釋永信被捕消息從上月26日開始在中國社群瘋傳，少林寺官方直到27日才證實，釋永信因為「涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係，並育有私生子等嚴重違反佛門戒律」的事，目前正接受「多個部門」聯合調查，並對外宣布已選出新任住持，由河南洛陽白馬寺原方丈釋印樂接替位置。

劉芳菲發文切割，公開與釋永信的關係。（翻攝自微博）劉芳菲發文切割，公開與釋永信的關係。（翻攝自微博）

事件持續延燒，央視知名主持人劉芳菲也被扯入其中，原因是她曾在2012年採訪少林寺，並與釋永信合照，近日這張照片再度被網友挖出，讓她推上輿論的風口浪尖。對此，劉芳菲昨（7月30日）在微博發文緊急切割，強調自己和釋永信僅是「一個節目、一次工作採訪」的關係。

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