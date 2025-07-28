魏如萱戀上21歲小鮮肉 「Ian黑歷史遭挖」

魏如萱（左）認愛小21歲網紅「Ian」（右）。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱感情狀態曝光！近日被直擊與21歲大學生兼網紅「Ian」甜蜜看展，還被拍到疑似牽手，互動親密不藏了，消息一出震驚眾人。網友一查年齡直接傻眼：「魏如萱已經42歲，他才21歲，這是母子出遊還是情侶約會？」、「根本都能當他媽了」，但更讓人傻眼的是有網友爆料「Ian的過去」。



這段「年齡差戀情」震驚演藝圈，沒想到還牽扯出Ian私下一連串的戀情黑歷史。網紅若盈是他的前女友，之前Ian原本還在Threads高調放閃女方是「最幸福的相遇」，如今卻傳出被分手，還被暗指有第三者介入，讓不少人猜測魏如萱正是那位「新歡」。不過，稍早若盈已刪除限時動態澄清誤會，魏如萱的經紀公司也出面回應：「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。」

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Ian當初發文高調放閃前女友網紅若盈。（翻攝自Threads）

但Dcard網友繼續爆Ian黑料，稱高中時期就有劈腿的黑歷史，「這男的高中也有一個在一起幾年很漂亮個性很好的女友，結果出軌，當時身邊的交友圈全部知道，也覺得超扯…」、「笑死這男的高中就出軌過一次了」；魏如萱這回不靠音樂成為熱門話題，反因談戀愛上了熱搜。

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