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具俊曄墓地前回憶大S生前影像 「細心呵護模樣」令人心碎

具俊曄（右）傳出想搬到能看見金寶山的位置。（翻攝自IG）具俊曄（右）傳出想搬到能看見金寶山的位置。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕具俊曄因痛失摯愛「大S」徐熙媛，至今仍難以走出喪妻之痛。有網友曝光他近期經常獨自前往金寶山墓園，無論晴雨都會默默守在大S墓前，甚至播放愛妻生前影片，模樣讓人不捨。

有讀者向媒體透露，近幾個月多次在金寶山遇見具俊曄，他時常帶花與供品，一人靜靜坐著看書、滑平板，有時還會細心清理墓園、擦拭墓碑。令人心碎的是，他曾被目擊在墓前觀看大S生前畫面，顯現對妻子的無限思念。

網友目睹具俊曄坐在大S的墓旁，靜靜的守護大S。（擷取自beef_0201/Threads）網友目睹具俊曄坐在大S的墓旁，靜靜的守護大S。（擷取自beef_0201/Threads）

據悉，具俊曄身形明顯消瘦，情緒低落，有消息傳出他想搬到能看見金寶山的位置，雖未被證實，但他的深情舉動已讓不少網友動容。昨有網友親赴金寶山獻花，也意外在現場遇到具俊曄，對方還客氣道謝，讓人感受到滿滿哀傷。不少粉絲留言表示：「希望他早日振作走出悲傷。」

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