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點名蝙蝠俠最棘手！《超人》導演嘆電影產業衰亡全因「劇本沒完成就開拍」

導演詹姆斯岡恩（中）和《超人》演員群在片場合影。（翻攝自X）導演詹姆斯岡恩（中）和《超人》演員群在片場合影。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩近日接受《滾石》訪問，直言好萊塢當前的最大問題，是「電影產業正在走向衰亡」，原因並非觀眾不愛看電影，而是許多大片在劇本尚未完成前就草率開拍。他更點名漫威因為產量失控而「被拖垮」：「那不公平，也不對，最後反而拖垮了他們。」

岡恩自從接手DC以來就公開強調，在他任內，任何超級英雄電影都不會在劇本未完成的情況下動工。他說：「我認為電影產業之所以正在死去，並不是因為大家不想進戲院，也不是因為家用螢幕太厲害了。最主要的原因，是大家都在拍沒有完成劇本的電影。」

他透露，DC最近才「砍掉了一個專案」，就是因為劇本水準不達標。「大家都想拍那部片，也已經核准要拍了，一切準備就緒。只是劇本還沒準備好。我不能拍一部劇本不夠好的電影。」

所幸，目前DC正在推進的幾個計畫表現都讓他滿意。他直言：「我們目前真的很幸運，《女超人》的劇本一開始就超他X地棒，然後《綠光戰警》劇本也一樣棒，《黏土人》也是，完全超棒。所以我們手上這些劇本，不是運氣好，就是我們選得聰明，或是兩者兼具。」

與此同時，岡恩也強調DC並未受到母公司華納兄弟施壓，必須每年推出一定數量的作品，這點與漫威大相逕庭。他曾執導《星際異攻隊》三部曲，對漫威體系相當熟悉。他指出，當初迪士尼為了推動 Disney+ 而硬性增加產量，反而造成負面影響，連迪士尼執行長鮑勃艾格都已承認這是錯誤。

岡恩提到：「我們（DC）沒有這種每年要交出幾部作品的硬性規定。只會推出那些我們認為品質最好的作品。當然，我們還是會做出一些好作品，也可能會有一些不那麼好，但我們希望整體而言都是高品質的。在我本人對劇本滿意之前，什麼都不會動工。」

隨著岡恩親自執導的《超人》即將於下個月上映，他所打造的全新DC宇宙也將正式展開。目前該宇宙中接下來唯一殺青的電影是預計2026年推出的《女超人》，未來計畫還包括蝙蝠俠新片《蝙蝠俠：智勇悍將》（暫譯）與新版《神力女超人》電影。

不過，岡恩也坦言：「對我來說，現在整個DC最棘手的就是蝙蝠俠。雖然不是我自己寫蝙蝠俠的劇本，但我正和編劇密切合作，試著把他搞對，因為他對 DC 而言真的太重要了，神力女超人也是。所以除了我現在直接參與的項目之外，我們目前的兩大優先目標，就是完成《神力女超人》和《蝙蝠俠》的劇本。」

他進一步說明：「蝙蝠俠必須要有存在的理由，對吧？我們不能只是因為『哦，他是華納旗下最大牌的角色』就拍蝙蝠俠電影。而是因為他在DC宇宙裡有其必要性，且他的定位不能與麥特李維斯的版本（羅勃派汀森主演）一樣，但他也不能是個戲謔的蝙蝠俠，我對那種沒興趣。」

岡恩強調，他真的不想要一個搞笑、滑稽的蝙蝠俠，「所以我們現在正在處理這個問題。我覺得我有一個切入點。我真的知道該怎麼做，只是還在跟編劇一起努力，確保能把它變成現實。」

相較之下，岡恩認為《神力女超人》對他而言反而較好掌握，「開發神力女超人對我來說其實比較簡單，因為神力女人的演繹版本沒有像蝙蝠俠那麼多，不管是在電影裡，還是整體文化中都一樣。」

最後岡恩總結：「每一種蝙蝠俠故事好像都已經被講過了。感覺過去三十年 DC 出的漫畫有一半都有蝙蝠俠。他是全世界最有名、最受歡迎的超級英雄。大家喜歡他，因為他很有趣，但當他出現得太多時，也可能讓人覺得無聊。所以我們要怎麼創造一個既讓人想看又好玩的版本？」

由岡恩執導的新版《超人》將於7月9日包括2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

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