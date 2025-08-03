遭王鴻薇諷「合法的飯不要嗎？」 大支沈默一天回應了

大支發出長文回應爭議。（資料照）

〔記者張釔泠／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨天在社群質疑饒舌校長大支的公司「人人有功練」4年內至少拿了國家2029萬的補助，嘲諷「合法的飯不要嗎？」對此大支發出長文，除了回應新歌《辣的》被指拿補助酸五月天，對於政府補助爭議，他也表示：「《校長兼撞鐘》至今，已經製作了60支影片、舉辦11場實體演唱會，從首都開始，再來巡迴六都，本季接著再深入各鄉鎮，總參與人數破萬人。」本意是希望台饒文化能夠扎根在地、串連不同世代，沒想到大小風波不斷。

大支日前在大罷免前夕，攜手新生代饒舌歌手「閩南狼」陳柏源與楊舒雅合作全新單曲《辣的》，不過某些歌詞引發五迷怒火，認為這首歌藉政府資源攻擊特定歌手，對於「影射爭議」，大支解釋這首歌的歌詞所描述的是自身的親身經歷、內心的掙扎，以及對大環境的觀察與反思，「並不是針對任何特定個人或團體而寫的。」這首歌也並非「罷免之歌」。

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關於政府補助，大支也強調補助要通過專業評審們的審議，每年在提案時都必須提出全新的做法與內容，「所以我們每年都不確定計畫能不能通過，也不知道最後辦得成還是辦不成。」《校長兼撞鐘》計畫的項目非常多，也已合作超過 50 位饒舌歌手，橫跨新生代、中生代到資深饒舌音樂人；同時也安排來自全台各地的學生社團饒舌歌手參與演出，就是希望能夠提供饒舌歌手舞台。

大支回應全文：

各位好

這段時間網路上的資訊實在太多，我當時選擇沉默，是因為覺得在那樣的氛圍下發聲，只會讓爭議繼續延燒、另闢戰場。

但現在，我針對大家的疑問，盡可能簡明扼要地回應。

關於影射爭議:

首先如果你有完整看過我這首歌的歌詞，應該可以理解，我歌詞所描述的，是自己的親身經歷、內心的掙扎，以及對大環境的觀察與反思， 並不是針對任何特定個人或團體而寫的。

而這首歌，更不是所謂的「罷免之歌」。

當初大家一起討論要創作這首歌時，就已經約定彼此獨立創作、內容毫無設限，因為我們都相信「創作自由」是台灣最珍貴的價值之一。

因此每個人都依循自己長期關注的議題與創作脈絡，保有風格上的獨立。

從詞曲創作、錄音、混音，到 MV 拍攝，整個製作過程歷時超過三個月。

這次事件的出現，說到底，可能很大原因是因為發表的時機太過敏感，才延伸出許多風波。

但這段期間的批評與指教，我都有看到。

這些聲音讓我看見了不同的觀點，也提醒我，未來在創作與表達時，可以用更開放、多元的角度去看待每一件事。

關於政府補助？

補助除了要通過專業評審們的審議，每年在提案時，我們也必須提出全新的做法與內容，不只是「延續」，而是帶出不同的意義與價值。

所以我們每年都不確定計畫能不能通過，也不知道最後辦得成還是辦不成。

而且這項計畫要做的項目非常多。

《校長兼撞鐘》至今，已經製作了60 支影片、舉辦 11 場實體演唱會，從首都開始，再來巡迴六都，本季接著再深入各鄉鎮，總參與人數破萬人。

本計劃也合作超過 50 位饒舌歌手，橫跨新生代、中生代到資深饒舌音樂人；

同時也安排許多來自各地的學生社團饒舌歌手參與演出，包括：

高雄科技大學嘻研社、中山大學嘻研社桃園銘傳嘻研社、長庚嘻哈文化研究、勤益科技大學嘻研社、中興大學嘻研社、南台科技大學、崑山科技、佛光大學、清大、台大嘻研、世新街音、輔大嘻研、長庚大學嘻研、師大嘻研、政大黑音 等等

原本希望這個計畫能夠扎根在地、串連不同世代，提供饒舌歌手舞台，結果現在這樣大小風波不斷 真的很抱歉

以上 再次謝謝各位的指教

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