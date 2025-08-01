吳宗憲遭爆欠債數十億「賤賣2豪宅求生」 本人氣炸回應

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「綜藝天王」吳宗憲出道多年，還經營多項副業，過往以精準眼光投資不少房地產，沒想到他近日被網友爆料，因為投資失利，積欠數十億債務，還被債主找上門，只好賤賣敦化南路兩處豪宅。對此，吳宗憲昨（7月31日）氣憤回應了。

吳宗憲被爆欠債數十億，賤賣2豪宅求生，今爆氣回應。（資料照）

一名網友近日在社群平台發文稱，有朋友爆料，由於近年經濟下滑，吳宗憲投資失利，疑似欠債數十億新台幣，被澳門債主追上門，因為財務緊張四處借錢，最終以低於市價的價錢賤賣兩棟北市敦化南路的豪宅。原PO進一步說，「賭博這不清楚，只知道他欠已故的王董數億。對方走了後，小憲憲理所當然就當沒這回事，不還了。但已故的王董還是有妻子跟孩子的，只能說小憲憲做人太不實在。」

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據《中時新聞網》報導，吳宗憲看到爆料後直呼，「哇厲害啦，台灣還不夠亂嗎？」並把網友的帳號交給公司法務處理。他痛批，亂說話的網友是「網路蟑螂」，直言不理解對方的心態，「讓我想起黃子佼」。

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