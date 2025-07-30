館長澳門直播脫口「出國」下秒急更正 慌張神情全被拍

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前搭機前往澳門談生意，昨（29）日卻被媒體人黃光芹質疑把大罷免當成西進的投名狀，為此不滿開直播反擊，有趣的是，過程中談及這趟旅程，卻意外脫口「出國」，下一秒卻緊急改口，神情看起來略顯慌張。

館長在澳門直播脫口「我要出國的時候…」下秒急改口。（翻攝自YT）

黃光芹28日訪問民眾黨主席黃國昌時，點出館長近期的言論，「沒有論述台灣的主體性、價值」，民眾黨在此事「全黨噤聲」，沒有展現任何態度，這已經衝擊到民眾黨的核心價值和路線，並批評館長「大罷免儼然成為他西進的投名狀」，此言讓人在澳門的館長相當不滿，開直播坦言這段訪談讓他非常失望，並痛轟黃光芹，「不懂為什麼要這樣逼黃國昌？」

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，館長在談及這趟澳門行的時候，意外脫口「我要出國的時候…」下一秒卻改口，「更正！我要來澳門的時候…」疑似深怕惹議，表情看起來略顯緊張，眼神也不斷閃爍，隨後便提到，前往澳門以前有接受媒體訪問，感嘆受訪讓行程被做歪，強調自己只是到中國談生意，並非外界所述「離開台灣」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法