晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長澳門直播脫口「出國」下秒急更正 慌張神情全被拍

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前搭機前往澳門談生意，昨（29）日卻被媒體人黃光芹質疑把大罷免當成西進的投名狀，為此不滿開直播反擊，有趣的是，過程中談及這趟旅程，卻意外脫口「出國」，下一秒卻緊急改口，神情看起來略顯慌張。

館長在澳門直播脫口「我要出國的時候…」下秒急改口。（翻攝自YT）館長在澳門直播脫口「我要出國的時候…」下秒急改口。（翻攝自YT）

黃光芹28日訪問民眾黨主席黃國昌時，點出館長近期的言論，「沒有論述台灣的主體性、價值」，民眾黨在此事「全黨噤聲」，沒有展現任何態度，這已經衝擊到民眾黨的核心價值和路線，並批評館長「大罷免儼然成為他西進的投名狀」，此言讓人在澳門的館長相當不滿，開直播坦言這段訪談讓他非常失望，並痛轟黃光芹，「不懂為什麼要這樣逼黃國昌？」

值得一提的是，館長在談及這趟澳門行的時候，意外脫口「我要出國的時候…」下一秒卻改口，「更正！我要來澳門的時候…」疑似深怕惹議，表情看起來略顯緊張，眼神也不斷閃爍，隨後便提到，前往澳門以前有接受媒體訪問，感嘆受訪讓行程被做歪，強調自己只是到中國談生意，並非外界所述「離開台灣」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中