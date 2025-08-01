魏如萱被打臉？才認愛小21歲鮮肉 Ian被爆與若盈出遊約會
網紅若盈（右）和Ian的感情狀態讓網友充滿好奇。（翻攝自IG）
〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后「娃娃」魏如萱才認愛小21歲的網紅Ian，深陷三角戀疑雲遭砲轟。沒想到今天又有新進展，Ian被目擊跟舊愛若盈在台北街頭騎機車約會，小倆口似乎已經重修舊好，讓魏如萱的立場更顯尷尬。
若盈跟Ian被目擊騎機車約會。（網友Shellyfu0825授權提供）
魏如萱大方認愛小21歲的男友，強調與Ian雙方都是單身才交往，只是男方舊愛若盈卻稱與Ian處於「冷靜期」，關係讓人摸不著頭緒。
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若盈跟Ian被目擊騎機車約會。（網友Shellyfu0825授權提供）
這幾天魏如萱照常上工錄製電台節目，她數度抒發心聲，「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他，很想花很多時間跟他賭。」看來對Ian仍有著滿滿愛意，未料今天又傳出男方與若盈出遊的消息，讓魏如萱尷尬被打臉。
對此，魏如萱的經紀人目前沒有回應。
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