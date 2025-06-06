林千又失控鬧髮廊！黑歷史一次看 曾惹怒吳宗憲飆罵髒話

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林千又近日被爆出與髮廊業者發生激烈衝突，當場咆哮爆粗口，甚至驚動店家報警提告，儘管她事後在社群還原事情經過，仍引起風波，過去的黑歷史也連帶被挖出。

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事實上，林千又曾鬧出不少事件，她早期在網路節目《不科學糾察隊》扮演女老師走紅，2015年被拍到與納豆爆緋聞，事後納豆大方認愛，還為林千又牽線進入吳宗憲公司旗下。吳宗憲也曾帶她一起主持，想要捧她，但林千又工作配合度低，也無心工作，還直接放鴿子，惹怒吳宗憲。

林千又近日爆出在髮廊爆粗口。（翻攝自IG）

吳宗憲曾指控林千又，多次為了私事推掉公司安排的通告，加上負面新聞不斷，讓他忍不住痛轟，「X的！我真倒楣，添那麼多麻煩。妳（林千又）自己心裡有數吧！我們是經紀公司，又不是她養父母。」雙方最終提前解約。

此後，林千逐漸淡出演藝圈，轉戰精品代購，因帶回的400萬精品疑似沒有申報被查扣，鬧上新聞，當時就是賴姓富商男友幫忙她處理，她在東區的精品店也傳出疑似結束營業。

吳宗憲曾控林千又，多次為了私事推掉公司安排的通告。（資料照）

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值得一提的是，林千又曾陷入「50嵐風波」，她2015年發文直指，自己去買手搖飲，只不過問了店員：「哪種茶的咖啡因濃度最低？」就遭到店員翻白眼並用很差的口氣回應，讓她氣炸直接在社群開嗆，「領22K沒關係，重點是妳領22K不到，服務還這麼差？」然而，當時「薪資22K」正是熱門話題，引來網友譴責，不該用22K羞辱店員。她後來緊急道歉，承認用詞不當，時任男友納豆也出面緩頰，澄清該店員並未因此離職，但兩人戀情僅維持1年多就分手。

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