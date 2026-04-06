《逐玉》爆紅關鍵曝光 張凌赫、田曦薇主動降片酬

《逐玉》讓張凌赫創下演藝事業高峰。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星張凌赫近期憑藉古裝劇《逐玉》人氣暴衝，不僅掀起超高討論度，事業更直衝巔峰。儘管外界一度訕笑他是「粉底液將軍」，但絲毫無損他的高人氣與話題度。

《逐玉》的男女主角原本設定並非張凌赫（左）搭配田曦薇。（翻攝自微博）

繼央視公開肯定張凌赫的古裝造型後，他在網路聲量更是全面輾壓同輩男星，連帶讓《逐玉》熱度持續飆升。

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隨著張凌赫躍升當紅頂流，《逐玉》開播至今累積流量已突破34億，社群聲勢更被拿來與韓國男神邊佑錫、朴寶劍相提並論，人氣跨國延燒。

不過，近日卻傳出驚人內幕。其實劇組最初設定的「武安侯」男主角並非張凌赫，而是曾考慮由王星越搭配白鹿出演。最終因檔期與劇本方向等因素調整，才改由張凌赫攜手田曦薇擔綱男女主角。

張凌赫的武安侯雉雞翎造型獲得中國官媒央視新聞讚賞。（翻攝自微博）

更令人意外的是，張凌赫接下角色後，竟主動「自砍片酬」！原本片酬高達1700萬人民幣（約新台幣7900萬元），他卻願意降至350萬人民幣（約新台幣1625萬元），希望將預算投入製作，提升整體品質。

不只他如此，女主角田曦薇也同步降價，將片酬降至300萬人民幣（約新台幣1380萬元）。兩人聯手「讓利」，成功為《逐玉》打造更高規格製作，也讓劇集在競爭激烈的古裝偶像劇市場中殺出重圍。

張凌赫自降片酬，用於促進拍攝進度。（翻攝自微博）

《逐玉》熱潮更一路席捲日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國等亞洲市場，堪稱收視與口碑雙贏，形成劇組、平台與觀眾三方共贏的局面。

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