自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《逐玉》爆紅關鍵曝光 張凌赫、田曦薇主動降片酬

《逐玉》讓張凌赫創下演藝事業高峰。（翻攝自微博）《逐玉》讓張凌赫創下演藝事業高峰。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星張凌赫近期憑藉古裝劇《逐玉》人氣暴衝，不僅掀起超高討論度，事業更直衝巔峰。儘管外界一度訕笑他是「粉底液將軍」，但絲毫無損他的高人氣與話題度。

《逐玉》的男女主角原本設定並非張凌赫（左）搭配田曦薇。（翻攝自微博）《逐玉》的男女主角原本設定並非張凌赫（左）搭配田曦薇。（翻攝自微博）

繼央視公開肯定張凌赫的古裝造型後，他在網路聲量更是全面輾壓同輩男星，連帶讓《逐玉》熱度持續飆升。

隨著張凌赫躍升當紅頂流，《逐玉》開播至今累積流量已突破34億，社群聲勢更被拿來與韓國男神邊佑錫、朴寶劍相提並論，人氣跨國延燒。

不過，近日卻傳出驚人內幕。其實劇組最初設定的「武安侯」男主角並非張凌赫，而是曾考慮由王星越搭配白鹿出演。最終因檔期與劇本方向等因素調整，才改由張凌赫攜手田曦薇擔綱男女主角。

張凌赫的武安侯雉雞翎造型獲得中國官媒央視新聞讚賞。（翻攝自微博）張凌赫的武安侯雉雞翎造型獲得中國官媒央視新聞讚賞。（翻攝自微博）

更令人意外的是，張凌赫接下角色後，竟主動「自砍片酬」！原本片酬高達1700萬人民幣（約新台幣7900萬元），他卻願意降至350萬人民幣（約新台幣1625萬元），希望將預算投入製作，提升整體品質。

不只他如此，女主角田曦薇也同步降價，將片酬降至300萬人民幣（約新台幣1380萬元）。兩人聯手「讓利」，成功為《逐玉》打造更高規格製作，也讓劇集在競爭激烈的古裝偶像劇市場中殺出重圍。

張凌赫自降片酬，用於促進拍攝進度。（翻攝自微博）張凌赫自降片酬，用於促進拍攝進度。（翻攝自微博）

《逐玉》熱潮更一路席捲日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國等亞洲市場，堪稱收視與口碑雙贏，形成劇組、平台與觀眾三方共贏的局面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中