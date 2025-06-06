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娛樂 電視

林千又爆消費糾紛「失控爆粗口」 還原始末洩心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕女星林千又遭指控今年4月到髮廊消費時，疑似不滿造型師的服務，當場飆罵造型師及店長，並在店內咆哮又爆粗口等，對此，林千又也在社群上回應，並還原當時情況。

林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）

林千又提到當時自己一走進去對方就問怎麼會穿拖鞋，不過她強調當天所穿是精品運動鞋，而當天設計師一次服務四個人，「燙髮、染髮、剪髮、洗髮，我洗好頭後沒人吹，我要問說請問什麼時候可以吹？之後助理才來，我也一起幫忙吹。吹完後設計師還在旁邊幫人燙頭髮，沒有要來幫我吹整。你可以說不好意思有點忙，或是要稍等多久，或是你忙不過來就不要接客，完全沒有。男櫃檯跑來卻說：『我知道你是誰』然後呢？知道我是誰，我就沒有權利反應你們的服務有問題是嗎？」

林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）

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林千又表示自己花了600多做頭髮，並說從頭到尾設計師沒有說什麼、也沒有碰到她頭髮，「我幫忙吹頭髮，還要被男櫃檯酸是我自己要吹的，還問我：吹乾了嗎？我實在很問號這種店家怎麼生存下去？最後他說他拒絕幫我服務。Ok!算了我離開前還要給他們錢，他們說：『我不要你的錢，我們店不歡迎你』。」林千又提到在離開前她補了一句：「你他媽的我今天不是穿拖鞋』，他就說要報警叫我不要走都幾歲了？警察很忙要打擊犯罪不要浪費人民的納稅錢來幫你處理鳥事好嗎？不要爆料只會說你自己有多委屈，你們這樣的服務讓大家來評評理到底是誰有問題？」

林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）

林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）林千又在社群分享當天經過。（翻攝自IG）

她也感慨表示，自從10多年前開始有負面新聞出現，常會遭到針對，「大家總是針對我，卻不覺得自己有問題，因為針對我比較簡單，比較會一面倒、喜歡看笑話，不管店家對與錯，都是我的錯、都是我的問題，你們沒有問題會被投訴嗎？」

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