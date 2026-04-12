生活不能將就 4星座日子絕對要過得「講究」

小孟塔羅雲蔚老師指出有4個星座的人特別重視「日子怎麼過」。（資料照，記者李惠洲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕生活不只柴米油鹽，對某些人來說，把日子過得像首詩，才是他們嚮往的生活。小孟塔羅雲蔚老師指出有4個星座的人特別重視「日子怎麼過」，對這些人而言，就算簡簡單單吃個零食，也要有自己的方式，有人要求擺盤要美、有人要求味道要好，雖然重視的關鍵點不同，總之，就算小事，也要過得美美的。

☆第4名 雙魚座

「浪漫的氛圍」對雙魚座來說就是生活的主體，對於這些滿腦子粉紅泡泡的人來說，現實的生活無論再怎麼枯燥單調，他們都願意靠自己的力量來個大改造，讓一切符合雙魚座的美學。就算吃碗陽春麵，他們也要打造五星級環境，好好地擺盤、放點喜歡的音樂，餐點可以簡單，環境一定要氛圍感拉滿。

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這樣的生活讓他們經過忙碌的一天後，一開家門瞬間跌入自己打造的浪漫宮殿。

☆第3名 處女座

很多人以為處女座是個充滿控制慾的潔癖狂，其實很多處女座只對某些他們在乎的事情要求到細節中的細節。對處女座來說，完美的生活，就是滿足源自內心對秩序與嚮往的精緻。

他們如果要吃一碗麵，就會努力把麵的滋味發揮到極致，可以花很多時間熬製湯頭，擺盤弄得美美的，然後優雅送入口中。為了創造完美氛圍，處女座願意花很多時間，只為享受日常的完美。

☆第2名 金牛座

金牛座天生就重視感管享受，加上本來就有極致敏銳度。對他們來說，所有事情得宜相配，就是他們的堅持。金牛座無法忍受「將就」，就像跑馬拉松就要穿上專業裝備、出席商業活動就要正裝。對金牛座來說，生活過得好重點只有4個字「善待自己」。

就算月底已經沒有多少餐飲預算，他們寧願吃的精簡而不追求飽脹。對金牛座來說，「價值」由自己創造，不將就的他們對生活很「講究」。

☆第1名 天秤座

天秤座的愛美不只愛外貌的美，生活也要美，對他們而言生活的美在於「有教養」。天秤座無法忍受生活隨便，因為天秤的兩頭分別是優雅和平衡，就算加班到深夜要吃消夜，也不能隨便，他們可以泡一碗麵，然後加上餐墊、在泡麵裡加上蔬菜、剖半的溏心蛋，哪怕這些都是用便利商店的即食材料，最後的成果看起來像是從五星級飯店端出來的，就能讓天秤座感到滿足。

在天秤座的心裡，外在環境的美感直接決定了內心的平靜。這種把日常瑣事昇華為藝術品的堅持，正式他們滿足內心的最高儀式。

☆民俗說法僅供參考☆

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