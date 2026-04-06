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正妹YouTuber驚傳驟逝得年26歲！好友不捨：什麼都不說就走了

日本YouTuber「Zepa」（ゼパ）逝世。（翻攝自X）日本YouTuber「Zepa」（ゼパ）逝世。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本YouTuber「Zepa」（ゼパ）擁有超過60萬訂閱，小有名氣，不過今天（6日）傳出逝世消息，得年26歲，震驚許多網友。

Zepa的X平台今天發文，宣布Zepa驟逝的消息，葬禮僅接受親友出席，謝謝大家對Zepa的支持。網友相當震驚，紛紛表示，「什麼！？」、「我真的難以接受」、「好難過喔」、「和Zepa一起喝酒的時光真的很開心，我到現在都忘不了」、「騙人的吧」、「真的假的」。

Zepa愛喝酒出名，最後一篇貼文停留在3月31日，分享聽說有酒精依存症的人平均壽命在50歲，而她已經活過一半了。Zepa更提到，阿公雖然念她說「喝那麼多酒會死」，但實際上比誰都喝得多的阿公已經活到了80歲。家屬並沒有公開死因，有網友推測Zepa是不是因為酗酒過度，也有網友直指，Zepa生前遭到網友霸凌，被罵「醜女」、「普通的醜女欸」，讓粉絲十分不捨。

她的友人Mignon在X上發文致哀，透露Zepa很關心朋友，「正因為如此，我想說妳怎麼什麼都沒告訴我呢？心裡覺得有一點寂寞，真希望妳能像以前一樣好好依賴我啊！和Zepa一起的每一段回憶都很珍貴，想到未來我要一個人，我胸口揪了一下。」Mignon希望Zepa能夠安息，「直到我們能再相見的那一天，等我喔！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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