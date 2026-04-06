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娛樂 最新消息

【4/6～4/12星座錦囊】火星回牡羊！把「瓦斯桶」變「火箭引擎」…12星座理財+職場效率大噴發

本週遇上火星回歸牡羊主場，星座專家提醒，掌握「慢3秒」的爆發效率，更能助攻4月整體運勢！（圖／Gemini）本週遇上火星回歸牡羊主場，星座專家提醒，掌握「慢3秒」的爆發效率，更能助攻4月整體運勢！（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在占星學裡，火星代表「行動力、慾望、競爭心」，本週自4/10起，火星回到它的領地牡羊座，就像是一個將軍回到了他最熟悉的戰場，或是運動員回到了主場，能量會被百倍放大。

星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，火星就像是我們體內的那個「衝動小惡魔」，這股力量用對了就是直接「開掛」，勇氣值滿血、決策爆發力快狠準，如果之前有什麼計畫一直躺在清單裡吃灰塵，這週你會突然覺得「不管了，先做再說！」，那種執行力會強到你自己都怕。

但若用錯地方，火星牡羊就像一顆「炸彈」，口無遮攔傷人全無感，行動爆發力很強，但續航力很差，可能週一熱血沸騰開了個新賽道，到了週五就覺得「好煩喔不想做了」。

此外，火星也跟「金屬、火、受傷」有關，安德魯提醒本週也要注意發炎與上火的情況，身體容易出現頭痛、眼睛乾澀、長痘痘或發燒等情況，建議放慢步驟一下，多看、多聽、多想想，記住本週關鍵字「慢3秒」，帶來的效率可能比直接「衝衝衝」更好！

♈ 牡羊座

➤本週抽到籤王。體力跟脾氣同步爆表，你是這週的行走的瓦斯桶。

．工作：效率高到同事以為你嗑了什麼藥，但在你眼裡，身邊的人都像樹懶在演默劇。忍住！別翻白眼翻到後腦勺去，那是你的同事，不是你的敵人。

．感情：想愛就大聲說，你這週的魅力就是那股狠勁。但拜託，別像討債一樣逼對方表態，談戀愛不是在應收帳款催收。

．財運：本週處處都是破財口，投資要小心，不要相信你的直覺，你的直覺可能會讓你睡公園。

．健康：注意別撞到頭，走路看路！你這週衝太快，轉角遇到愛不一定，但轉角遇到電線桿的機率很高。

．幸運數字：1, 10, 21

．幸運色：寶藍、閃銀、純白

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♉ 金牛座

➤全世界都在趕，只有你想原地冬眠。你在思考人生，別人在衝 KPI。

．工作：適合在背後低調布局。別去前線跟人家硬碰硬，你在後方放冷箭……喔不，是「縝密計畫」，才是最後的贏家。

．感情：突然想起前任或某個遺憾？別騙自己了，那是因為你這週太閒。去洗個碗或去運動，回憶不會讓你變有錢。

．財運：莫名其妙的小錢一直噴，那些你忘記取消的自動扣款會員，趁這週清一清吧，心在淌血。

．健康：睡不飽是常態，黑眼圈都要掉到下巴了，走在路上別被人當成大熊貓抓去動物園。

．幸運數字：6, 15, 24

．幸運色：橄欖綠、土豪金、奶茶色

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♊ 雙子座

➤本週變成活體通訊中心。你的手機大概會熱到可以煎蛋。

．工作：適合拉幫結派（官方說法叫團隊合作）。你的嘴這週特別利，點子大家都很買單，隨便講講都能唬住一堆人。

．感情：朋友變情人的狗血戲碼可能上演，或是你得忙著幫朋友處理戀愛爛攤子。別人的家務事，聽聽就好，別把自己也賠進去。

．財運：為了面子請客很爽，但回頭發現自己窮到只能吃泡麵時，那種空虛感會讓你懷疑人生。

．健康：講話講太多，記得多吃喉糖，這週你沒了聲音，就等於沒了靈魂。

．幸運數字：3, 12, 33

．幸運色：粉紅色、電光藍、亮紫

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♋ 巨蟹座

➤本週突然變成職場拚命三郎。你自己看到鏡子都會被這股狠勁嚇到。

．工作：升官發財的機會就在轉角。你現在就像是一台失控的碎紙機，什麼工作過來都直接搞定，但小心忙到沒空上廁所，憋尿對身體不好。

．感情：另一半覺得你最近很難聊，因為你講三句就有兩句在聊 KPI。下班請切換人格，家裡不需要執行長。

．財運：為了門面（衣服、配飾）花不少錢，美其名曰「職業投資」，其實就是想買。

．健康：小心各種運動傷害，睡覺落枕，打球腳抽筋，搬東西腰閃到等等

．幸運數字：2, 7, 28

．幸運色：蘋果綠、深藍、銀灰

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♌ 獅子座

➤本週靈魂在夏威夷，肉體在辦公室。你現在只想買張機票逃離地球。

．工作：別管那些雞毛蒜皮的行政庶務，專注在大方向。你適合去畫大餅，反正你畫的餅看起來特別好吃。本週麻煩你用力畫起來。

．感情：喜歡有挑戰性的對象，越難搞、越不理你的，你越想征服。你是獅子，不是受虐狂，冷靜點。

．財運：投資運不錯，但請相信專業分析。別聽隔壁鄰居亂報明牌，他自己都賠到脫褲子了。

．健康：適合去健身房流汗，把體內那些積壓的負能量噴發出來，總比噴在同事身上好。

．幸運數字：9, 19, 30

．幸運色：夕陽橘、皇家紫、亮黃

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♍ 處女座

➤本週心情像雲霄飛車。明明天下太平，你也能在心裡演一齣悲劇。

．工作：適合處理那些繁瑣到沒人想碰的帳務、稅務或秘密專案。你的細心這週會救了大家，雖然沒人會感謝你。

．感情：佔有慾變強。另一半跟異性多講一句話，你就在心裡的小本本上記一筆。放過對方，也放過你自己。

．財運：有偏財運，搞不好會中個小獎，或是某個欠你錢的人終於想起來他還有良心，把錢還你了。

．健康：心理影響生理。別再鑽牛角尖了，放鬆心情才不會莫名其妙這裡痛那裡痛。

．幸運數字：4, 13, 22

．幸運色：酒紅、炭黑、焦糖

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♎ 天秤座

➤本週遇到很多「很有主見」的怪人。這週你的優雅大概維持不到三秒。

．工作：合作對象很強勢，甚至有點無理取鬧。你得學會拍桌子，或者「委婉地」讓對方知道你也不是好惹的。

．感情：容易跟另一半吵架，因為火星就在你對面放火。冷戰解決不了問題。

．財運：法律文件、契約、收據看清楚，免得為了幾塊錢在那邊賠錢消災。

．健康：多喝水！這週你的腎臟需要好好保養，別再用含糖飲料續命了。

．幸運數字：5, 14, 25

．幸運色：粉紅、淺綠、天藍

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♏ 天蠍座

➤本週忙到懷疑人生。你忙到連貓都懶得理你，因為你身上都是怨氣。

．工作：雜事堆成山，雖然很煩但只能一件一件清。這週你是高級打雜工，但至少是很專業的那種。

．感情：真的沒體力玩什麼浪漫遊戲。對方如果能幫你按摩或幫你把碗洗了，那就是這輩子的真愛，快嫁/娶了吧。

．財運：辛苦錢，一分耕耘一分收穫。別想什麼暴富了，腳踏實地比較實在。

．健康：注意發炎、過敏。身體在發警告信了，別等當機了才想維修。

．幸運數字：3，21，66

．幸運色：深棕、紅磚、墨綠

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♐ 射手座

➤本週宇宙的寵兒。玩心重到拉不回來，你就是那匹脫韁的野馬。

．工作：創意爆表。你隨便講個冷笑話，大家都會覺得「哇，好有深度」。這週適合提案，大家會被你的自信唬得一愣一愣的。

．感情：桃花朵朵開，但小心別開成爛桃花。玩火可以，但記得隨身帶個滅火器，別把自己的名聲燒了。

．財運：錢多花在吃喝玩樂上。開心就好，但別把下個月的房租也拿去買快樂。

．健康：體力好到驚人，但小心運動傷害，別以為自己是 18 歲。

．幸運數字：1, 11, 27

．幸運色：紫羅蘭、珊瑚色、亮藍

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♑ 魔羯座

➤本週宅在家裡最安全。家對你來說，既是避風港，也是隨時會引爆的火藥庫。

．工作：後勤工作比衝前線重要。先把家裡那些破事處理好，你才能安心去外面殺敵。

．感情：容易因為家務瑣事跟家人或伴侶碎碎念。那個真的不要把自己當教官，你是談戀愛，語氣溫柔點會死嗎？

．財運：錢都花在修東西、買家飾或是長輩身上。

．健康：腸胃容易緊張。別在餐桌上談那些會讓人心肌梗塞的話題。

．幸運數字：10, 20, 31

．幸運色：米色、巧克力色、岩灰

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♒ 水瓶座

➤本週腦袋轉速200%，講話速度300%。沒人跟得上你的腦迴路。

．工作：適合開會、辯論、寫文案。但語氣別太酸，不然大家會在背後蓋你布袋。

．感情：甜言蜜語不會講，毒舌倒是很流利。另一半想聽的是「我愛你」，不是「你這邏輯有問題」。

．財運：交通開銷變大，或是突然想報名什麼奇怪的課程。

．健康：肩頸硬得跟石頭一樣，快去按摩，別再對著電腦發呆了。

．幸運數字：3, 23, 41

．幸運色：螢光綠、金屬銀、純白

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♓ 雙魚座

➤本週滿腦子都是錢。這週你的目標非常明確：老子就是要變有錢。

．工作：你的實力終於被看見了。既然你的價值被看見了，那就可以試著談談實際的報酬，別再被老闆畫的餅餵飽了。

．感情：變得很務實。浪漫不能抵債，能送點實用的東西（最好是現金或黃金）你才會覺得被愛。

．財運：賺得多花得也多。那種購物衝動真的很難壓下來，買之前先問問自己：家裡是不是已經有一個一模一樣的了？

．健康：注意喉嚨跟口腔健康。少吃重口味，不然這週火氣大到你懷疑人生。

．幸運數字：5, 12, 18

．幸運色：湖水藍、淡紫、香檳金

☆命理說法僅供參考☆

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（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

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