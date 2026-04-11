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娛樂 最新消息

陳盈潔敗血症、腎衰竭一度病危！許常德鬆口近況：已到人生終點

陽帆（左起）、許常德、陳思安、白冰冰錄製節目。（民視提供）陽帆（左起）、許常德、陳思安、白冰冰錄製節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》本週主題「我的夢想旋律紅白對抗」，邀請到許常德以及「小江蕙」陳思安來到節目中，許常德也在節目中談到與陳盈潔情誼。

72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已逾2年，期間數度被誤傳死訊。許常德難得提到與陳盈潔就只是合作過兩張專輯，他說：「陳盈潔的笑容讓大家印象深刻，我有跟陳姐說她的笑容與我母親一模一樣，因此邀約她做了《破浪人生》這一張專輯」，之後有十幾年沒有再聯絡，連面都沒見上一次，許常德從新聞報導中看到陳盈潔發生了一些狀況，就主動打了好幾通電話要聯絡她，甚至打到民視電視台過都沒有消息。

隔了二個多月許常德才接到陳盈潔的姐姐回電話給他，許常德語重心長的說：「看了陳姐最後的狀態，我覺得她已經到人生終點階段了，我幫她辦的第一場音樂會，不是為了募款，是希望歌迷跟媒體最後的報導留在她留給大家這麼棒的音樂」，許常德說陳盈潔到現在還撐著不是為了自己，該忘記、該想起的，基本上她像是重新做人一樣，多聽一次她的歌曲、像是多支持她一樣。

許常德、陳思安。（民視提供）許常德、陳思安。（民視提供）

節目中，許常德也笑說：「感謝冰冰姐對我的支持，讓我私心推薦了新人吳盈靜，而且她是所有歌唱節目對我『包山包海』的，都沒在管我唱歌很難聽」，還說對於這樣義氣的人，以後會「加倍奉還」，直率發言讓大家笑翻。

許常德與陳思安一出場合唱《愛我的人和我愛的人》，歌手們也帶來心中夢想旋律歌曲。許常德來到節目，帶著曾瑋中、明亮、陳思瑋、郭忠祐演唱他替陳盈潔製作專輯中，唯一一首國語歌《愛上一個人》。

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