張凌赫為拍戲學把脈 把到金靖有喜嚇傻不敢說

〔記者王靖惟／台北報導〕近日因在《逐玉》中飾演「武安侯」霸榜紅透半邊天的張凌赫，先前飾演過的戲劇也再度翻紅，不少人回追享受張凌赫的撩與慾，先前曾經在戲劇《愛你》演過中醫師的張凌赫，也為戲親自學習把脈與針灸技術，碰上女藝人金靖時還小露一手，卻在為金靖把脈後真的發現喜脈，嚇到當下愣住什麼都不敢說，為金靖保密直到她本人公開。

張凌赫因為演出古裝劇《逐玉》的「武安侯」一角大受歡迎。（翻攝自網路）

金靖受訪表示，當下確實已經懷孕，遇上什麼都不知道的張凌赫時，聽說他學習了中醫把脈與針灸，便伸手請張凌赫「試試」，意圖測試「他能把出什麼來」，結果脈一把卻嚇壞張凌赫，當場楞住，眼神閃躲不敢多言，直到晚上才私下詢問金靖「妳懷孕了?」

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金靖還開玩笑對他說「對呀！恭喜你呀」，聽聞此言再度嚇到的張凌赫傻問「恭喜我幹嘛？？」，金靖表示「恭喜你要當舅舅啦，你在想什麼呢?」

張凌赫在《愛你》飾演溫柔如玉的中醫師何蘇葉。（翻攝自微博）

後來訪問張凌赫本人，他也述說這段往事表示「我不敢說（懷孕），你知道嗎?」他表示當時把脈的時候確實感受到了，那個脈象是比較明顯的，但是當時很多人在所以不敢說，他表示「希望金靖老師以後不會再有這種讓我把脈的情況了，或是提前告知我一聲，不然我真的汗流浹背了」

帥氣大將軍竟然有如此窘迫緊張的時候，粉絲也再度感受到張凌赫反差萌的一面，也認為張凌赫果然是學霸，只因為戲學習把脈也能學習到真正的技術。

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