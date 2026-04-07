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娛樂 最新消息

被爆劈腿8女寺廟迷姦人妻 網紅禪師熊仁謙發聲否認

在電影《啵me之我的青春住了鬼》飾演禪師、化解鬼魂怨氣的熊仁謙，現實中也是禪師。（資料照）在電影《啵me之我的青春住了鬼》飾演禪師、化解鬼魂怨氣的熊仁謙，現實中也是禪師。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber網紅禪師熊仁謙10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育，今（7）日爆出私底下其實是渣男、惡狼，同時劈腿8女，甚至約會強暴、強拍性愛影片，針對相關指控，熊仁謙一概否認，強調遭惡意抹黑。

《鏡週刊》報導，熊仁謙以修行為名把一名人妻騙到尼泊爾寺廟迷姦，事後威脅要對她家人不利，並逼與對方交往害她懷孕；扯的是，熊仁謙還說女方腹中胎兒是不動明王轉世，要她生下來並跟丈夫離婚。

對相關指控，熊仁謙除了一概否認外，也表示部分爭議仍在訴訟中或已經達成和解，目前不便對外說明。

熊仁謙律師聲明全文如下:

一、就新聞所述涉及本人之相關指控,包括所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為。相關報導與指控顯係以片面或失實資訊拼湊而成，對本人名譽已造成重大影響，實有予以澄清之必要。

二、本人過往相關募款及活動，均係依法進行，並無任何違法或不當情事。對於外界流傳之不實言論，請社會大眾勿輕信未經證實之消息，以免受不實資訊誤導。

三、另就部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項,業已達成和解,並附有保密約定。基於尊重相關約定及避免對他人造成不必要之困擾，本人不再就該等事項另行回應。

四、對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，本人保留一切法律上之權利。

五、據此，依本所當事人委任意旨，爱為此聲明，以正視聽。倘仍有特定人士散布不實訊息。抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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