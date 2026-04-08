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娛樂 音樂

沈文程助理「感染3天就走了」！入夢留下一句話...惹人鼻酸

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王沈文程出道46年，這4年來舉辦「國際沈文程日」系列演唱會唱到欲罷不能，今年則將主題定名為「小琉球情歌演唱會」，而《小琉球情歌》更是他為了紀念過世助理而創作的歌曲，背後故事藏洋蔥。

沈文程出道46年，將舉辦演唱會。（記者陳奕全攝）沈文程出道46年，將舉辦演唱會。（記者陳奕全攝）

沈文程透露，他的助理小林就讀高中時，就經常和同學去西餐廳聽他唱西洋歌曲，退伍後更擔任他的助理，兩人一起工作約20年。2000年小林和他去小琉球出外景，返台後帶兩個小侄女到海水浴場玩，沒想到腳上有傷口，感染了海洋弧菌，3天後就過世了，當時才39歲。

沈文程感傷提到，小林病危時，他正在八大為節目錄音，立刻趕往醫院，見到小林後他不停喊話「不能這樣走」，小林一度有反應，但是最終仍不敵病魔驟逝，他悲憶：「我還在錄音的時候他就不行了，走了。」

相隔10年後，沈文程再度前往小琉球錄影，舊地重遊之下，過去的回憶湧現，讓他感傷不已，回到民宿後就寫了《小琉球情歌》。至於這些年來有沒有夢見小林？沈文程則說：「他進靈骨塔第一天我就夢到了。」小林入夢時，穿著濟公服裝，對著他笑說「你管不到我了」，他雖然難過但也放心不少，「因為他本身就很虔誠，本來就有信仰，這樣很好。」

「國際沈文程日—小琉球情歌演唱會」將於5月9日於台北國際會議中心大會堂（TICC）、以及5月16日於台中中興大學惠蓀堂登場，購票洽年代售票官網（www.ticket.com.tw）。由於不少人誤會地點真的在小琉球，他也忍不住再次強調：「大家千萬不要跑錯地方。」

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