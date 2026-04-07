日大胃王來台光顧吃到飽餐廳 驚遇店員嚴肅發聲

Angela佐藤因參加日本節目《火力全開大胃王》而走紅，在台灣擁有不少死忠粉絲。（翻攝自Angela佐藤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本知名女大胃王、藝人Angela佐藤（本名佐藤綾里）因參加日本節目《火力全開大胃王》而走紅，目前人在台灣享受美食，預計15日才回日本，今（7）上午，她難掩感動心情透過臉書發文，真切體會到「台灣最美的風景是人」。

Angela佐藤發文一開頭就說，大胃女王在台灣吃到飽餐廳，早已做好「被列入黑名單」心理準備，結果竟發生意想不到的事，昨午她在某間吃到飽餐廳，像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃，店員突然用很嚴肅的表情走過來，她當下心想：「啊，糟了，這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？」

請繼續往下閱讀...

一個不太好的念頭閃過Angela佐藤腦中，因她在日本曾被12間吃到飽店禁止入店，沒想到店員告訴Angela佐藤：「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了。」她驚訝到說不出話來，因為這位客人什麼都沒說就已經離開了。

Angela佐藤驚喊：「等一下！也太帥了吧！到底是誰啊！是後面那桌的兩位女生嗎？還是那位一個人默默吃飯的男生呢？啊啊，至少讓我知道名字也好啊！」對於沒能當面道謝，也不知道是哪一位，Angela佐藤透過臉書發文表達謝意：「真的非常非常感謝您，台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）。」

她最後還俏皮告訴這位埋單的客人：「如果哪天有機會再次見到您，下一次一定換我請客！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法