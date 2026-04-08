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娛樂 電視

（影）朱宇謀被控約砲渣男！「獵豔名單曝光」 前任林倪安淚訴遭劈腿精神控制

〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，狠撕陽光暖男假面具，指控對方是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，並有數十位女性同為受害者，今（8）日林倪安開記者會發聲，數度落淚，並鼓勵遭遇不當對待的女性勇敢發聲、不再沉默。

林倪安出面哭訴與朱宇謀的感情糾紛。（記者胡舜翔攝）林倪安出面哭訴與朱宇謀的感情糾紛。（記者胡舜翔攝）

朱宇謀與林倪安是大學同學，有近20年交情，兩人去年8月開始交往並同居，戀情在今年3月告終，林倪安提到交往期間男生曾出現言語及肢體暴力，像是會罵三字經、捏人等，還有精神控制，除此之外，林倪安更常多次發現男方身上、車上、包包有大量保險套，曾看到衣物上有白色不明液體以及男方稱要回媽媽家，實際疑似去別人家約會。

林倪安出面哭訴與朱宇謀的感情糾紛。（記者胡舜翔攝）林倪安出面哭訴與朱宇謀的感情糾紛。（記者胡舜翔攝）

今年3月兩人正式鬧翻，女生提出要男方搬走，男方要求房租按天退還，且同居間他破壞物品不修復，還提出搬走後仍可隨時回住處、要女方幫洗衣服，女方拿回鑰匙後封鎖男方，也嘆說當時自己真的清醒了，而後續相關新聞曝光後，她陸續收到10幾名女性留言，提到曾遭男方不公平對待或疑似性騷擾等，林倪安事後查到網路資料與判決書，指出男方過去與多名女性有糾紛，涉及對象傳聞包含：女歌手、女網紅、綜藝通告藝人、小模等，現場她也通話連線其中一位女受害者，對方也指控朱宇謀常把女生帶回家做對方不願意做的事，「他曾脫掉我褲子想對我做什麼，我有嚇到。」

朱宇謀。（資料照，記者潘少棠攝）朱宇謀。（資料照，記者潘少棠攝）

目前林倪安已申請保護令，並針對財務與損害賠償做提告處理，「他曾跟我說每個交往過的女生保存期只有一年，但他不可以這樣不尊重對待女生，強制女生做這些事情。」當被問到是否後悔愛過對方，林倪安落淚直言：「我不知道。」而面對指控，朱宇謀日前才透過經紀人回應表示，若有不實指控不排除提告，林倪安則強調她今天出來指控都是握有一定證據與查證；稍早記者求證朱宇謀，經紀人低調表示，要待了解記者會內容後再做回應。

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