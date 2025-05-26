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娛樂 亞洲

肖戰眼波流轉曖昧張婧儀 藏海傳調情對話即興演出

藏海（左）和香暗茶搭船遊湖言語曖昧，張婧儀開撩肖戰，兩人此時暗生情愫。（翻攝自Disney+）藏海（左）和香暗茶搭船遊湖言語曖昧，張婧儀開撩肖戰，兩人此時暗生情愫。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由肖戰和張婧儀主演的陸劇《藏海傳》，改編自南派三叔的《萬海戲麟》，原著深受喜愛，是一部古裝懸疑大男主劇， 5月18日正式登陸Disney+，播放量已突破3.2億，打敗同檔期由劉宇寧、宋祖兒主演的《折腰》，穩坐熱度冠軍，男女主角在戲裡擦出隱忍的曖昧之火。

《藏海傳》講述了大雍國欽天監監正之子稚奴，因家族遭遇滅門之禍而背負血海深仇的故事。經歷十年的隱忍與修習，稚奴化名藏海（肖戰飾），重返京城。憑藉出色的營造技藝與縱橫之術，他在朝堂上逐步崛起，揭露了當年家族慘案的真相，洗刷了冤屈。藏海一開始為了香暗茶（張婧儀飾）身邊的人脈接近女方，而香暗茶雖然不知道藏海要殺平津侯的原因，但香暗茶童年歷經冬夏國被平津侯所滅，自己從郡主淪為俘虜，因此也想向平津侯報仇，兩人也從相互利用到暗生情素。

香暗茶把古幣給了藏海，要他再欠一個人情。（翻攝自Disney+）香暗茶把古幣給了藏海，要他再欠一個人情。（翻攝自Disney+）

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香暗茶與藏海搭船約會，張婧儀開撩肖戰，卻反被對方的回答弄得小鹿亂撞，兩人觀星愈坐愈近，眼波流轉言語曖昧。日前該場戲的花絮曝光，肖戰戲外幫張婧儀整理頭髮、猛誇張婧儀好看，此外，由於肖戰在劇中曾向張婧儀借錢，肖戰問張婧儀：「那今天還了多少錢？」張婧儀回：「今天你坐的是我的船，喝的是我的酒，不應該再欠一些嗎？」這段調情對話竟然是兩人的即興演出，看來兩人已經演出默契。

最新劇情藏海與香暗茶在船上曖昧之火，被高明師父帶去蒯家舊宅，重燃滅門之恨，想到自己的復仇路尚未走完，到枕樓尋香暗茶，原本站在窗前等人的香暗茶，一聽到藏海來訪，忍不人主要晾晾他，讓他等了一兩個時辰，喝了六壼荼，留下一句「我想我了解香小姐的意思」以有公務在身離去。原想和香暗茶説清楚兩人的關係，後來也覺得這樣沒見到面也是好的。

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藏海再次造訪枕樓，直言被香暗茶逼著來，拿了房契和地契要買古錢幣「折三錢」，想因此古幣此攀上永容王爺被拒，轉身離去。

香暗茶以看手相為由，用手指劃了摸了藏海的手心，哀怨道手上的疤沒了，官運線更深了，但其他的線卻變淺了（意指藏海已無心於情），便把古幣留在藏海手中，讓他再多欠她一個人情。

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