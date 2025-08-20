星二代正妹顏值炸裂！8位神基因女兒「全比媽媽還更美」

顧穎（順時針起）、許韶恩、李紫嫣、黃于庭、袁融、王敏淳、廖思惟、韓菲。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「最美星二代」話題近年來演藝圈掀起旋風，不少藝人的子女不僅遺傳了父母的高顏值，更有才華橫溢的表現，無論在歌唱、時尚、戲劇領域都嶄露頭角。《自由時報》為讀者盤點以下8位「高顏值星二代正妹」從名媛千金、歌手之女到演員之後，每一位都是外貌與實力兼具的新生代代表。

顧穎為李千娜愛女。（翻攝自IG）

【顧穎】 李千娜愛女 顧穎參加《大學聲 Young Voice》嶄露頭角後被認出是李千娜的女兒，母女倆在社群同框合唱歌曲時更被網友驚呼「根本複製人」；顧穎遺傳母親李千娜的清亮嗓音與冷豔氣質，未來若正式踏入演藝圈，勢必成為新生代注目焦點。

請繼續往下閱讀...

「Lily」許韶恩為小S、許雅鈞愛女。（本報資料照）

【Lily許韶恩】小S、許雅鈞愛女 小S的二女兒「Lily」許韶恩以「人間芭比」美稱打開知名度，她獨特的氣質與深邃的眼神，被認為很有歐美時尚模特兒的氛圍，甚至有人覺得她像韓劇角色朴涎鎮。除了亮眼外貌，許韶恩也展現藝術天份，曾舉辦個人畫展，作品風格大膽前衛，顯現出不同於母親小S的另類魅力。

李紫嫣為李㼈、熊家婕愛女。（翻攝自IG）

【李紫嫣】 李㼈、熊家婕愛女 李紫嫣擁有明亮五官與高挑身材，曾是女團 PER6IX 成員也參加選秀節目《未來少女》，累積舞台經驗。不同於一般偶像，李紫嫣同時兼顧學業，就讀師大國文系展現努力不懈的一面。無論是唱跳實力還是學業背景，李紫嫣都展現出強烈企圖心，讓人看見她的多元潛能。

黃于庭為王彩樺愛女。（翻攝自IG）

【黃于庭】王彩樺愛女 「國民岳母」王彩樺的女兒黃于庭，從小就是校園風雲人物，擁有甜美臉蛋與健康身材。黃于庭喜愛舞蹈是熱舞社的核心人物，也因此養成好體態。黃于庭偶爾和母親王彩樺一同出席活動時，母女二人顏值爆棚經常掀起熱議，今年更赴澳洲遊學展現獨立與冒險精神。

韓菲為王中平、余皓然愛女。（翻攝自IG）

【韓菲】王中平、余皓然愛女 有「最美星二代」稱號的韓菲，甜美笑容和清新氣質被譽為父母的完美合體。除了繼承演藝基因，她更憑藉音樂作品闖出名號，發行個人專輯《顯化法則》，還辦過專屬演唱會；韓菲在綜藝與歌唱節目中展現過人唱功，近期更跨足戲劇，期望在螢光幕前留下更多作品。

廖思惟為孫芸芸、廖鎮漢愛女。（翻攝自IG）

【廖思惟】 孫芸芸、廖鎮漢愛女 百億名媛孫芸芸的女兒廖思惟，外貌氣質出眾被封為「翻版孫芸芸」，社群平台上的她時常曬出私服穿搭，散發強烈時尚感，每一張照片都像專業畫報；廖思惟不僅有名媛氣場，舉手投足也流露自信，成為網友眼中「最有星味的星二代」。

王敏淳為檢場、李翊君愛女。（翻攝自IG）

【王敏淳】檢場、李翊君愛女 王敏淳從小耳濡目染音樂環境，不僅能彈奏鋼琴、吹奏長笛，還曾考取美國伯克利音樂學院，展現音樂天賦。王敏淳在舞台上自信大方，散發明星光彩，和母親李翊君同框時被讚「母女同樣有巨星氣場」，她也常在公開場合展現多才多藝的表演力，未來前途無限。

袁融為袁惟仁、陸元琪愛女。（翻攝自IG）

【袁融】 袁惟仁、陸元琪愛女 資深音樂人袁惟仁與陸元琪的女兒袁融有著文青般的清新氣質，雖然不像其他星二代一樣積極曝光，但她偶爾在社群分享的照片，已讓人驚豔不已。袁融繼承父親的音樂靈魂，聲線溫柔耐聽也展現低調的魅力，網友大讚她是「文青正妹」，氣質不輸演藝圈女神。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法