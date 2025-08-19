晴時多雲

娛樂 最新消息

屈中恆赴中宣傳遭嗆劣跡藝人 經紀人回應了

屈中恆活躍於舞台劇、戲劇和節目主持。（公視提供）屈中恆活躍於舞台劇、戲劇和節目主持。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇導演賴聲川近日攜手屈中恆、那維勳、文章、司雯等人合作舞台劇《寶島一村》。不過該劇13日在北京宣傳時卻意外引發爭議，現場有觀眾當眾質問賴聲川，為何要啟用曾涉毒的屈中恆，讓場面一度陷入尷尬。對此，屈中恆今透過經紀人回應本報，表示：「謝謝大家的關心，經過20年反省，我們現在努力在工作上做好每件事。」

他透過經紀人表示，過去做錯的事之前都已經公開道歉面對，經過這麼久的時間，如今很珍惜每次工作，也努力在工作上做好每件事。舊事再被提及，他回：「謝謝關心。」

現場觀眾在提問環節問賴聲川（左3）是否裝不知道屈中恆（右3）吸毒。（翻攝自微博）現場觀眾在提問環節問賴聲川（左3）是否裝不知道屈中恆（右3）吸毒。（翻攝自微博）

其實在13日宣傳活動上，有觀眾直言：「央視曾經報導過屈中恆吸毒，您作為導演是裝不知道，還是在對抗法律？」在中國，藝人若涉及吸毒、逃稅或嫖娼等醜聞，往往會被貼上「劣跡藝人」標籤，難以再度回歸螢光幕。面對質疑，賴聲川僅簡短回應：「我覺得這個問題，我們沒有什麼好談的，嗯，謝謝你。」隨即結束活動。

不過在離場過程中，賴聲川疑似因情緒難掩，回頭怒指該名觀眾，引發現場一陣譁然。屈中恆全程活動雖被嗆聲，始終保持沉默，未作任何回應。

回顧過往，屈中恆2006年曾與庹宗康捲入大麻案，起初否認吸毒，但在接受警方驗尿與毛髮檢驗後，於同年12月召開記者會承認吸食，並公開向社會致歉，之後進入勒戒所接受50天處遇。

