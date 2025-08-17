晴時多雲

娛樂 最新消息

李珠珢南珉貞騎富邦隊旗！當場下跪道歉：不懂禁忌

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將、中信兄弟昨天（16日）在台北大巨蛋對戰，富邦悍將慘遭逆轉輸球。場內比賽精彩，看台上的啦啦隊一舉一動也備受矚目，李珠珢、南珉貞就被發現把隊旗當成飛天掃帚騎，立刻被制止，更當場下跪道歉。

富邦韓籍三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李珠珢。（資料照，記者林正堃攝）富邦韓籍三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李珠珢。（資料照，記者林正堃攝）

李珠珢被拍到拿著隊旗當飛天掃帚騎，南珉貞見狀也跟著一起騎，才騎一下就立刻被應援團長Travis制止，網友還發現李雅英當場變臉，似乎也覺得不妥。之後，李珠珢與南珉貞雙雙舉起雙手下跪，並伸出手甘願受罰。

有球迷發文「網路上一定會罵，馬上跪下道歉」，其他網友也紛紛表示，「可能要提醒台灣的小禁忌」、「女生不知道還情有可原，當過兵的男人都知道，軍旗不能亂動，會出大事的」、「都連敗墊底了，還把軍旗放在胯下踩，本季沒救了」、「還好阿崔有注意到，光是旗子沒放好都會被罵了」、「啦啦隊出現這麼多年，第一次看到隊旗被騎的」。不過也有人認為，騎隊旗觸霉頭只是迷信，戰績還是要看場上球員的努力。

南珉貞在Threads發文道歉。（翻攝自Threads）南珉貞在Threads發文道歉。（翻攝自Threads）

南珉貞也在貼文下留言，「不好意思，我們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利。真的不知道在球場與軍隊中有這樣的禁忌，往後我會更加謹慎注意。非常感謝大家的提醒與指教，我比誰都希望富邦悍將可以邁向總冠軍，富邦悍將加油」。網友也認為，畢竟是外國人知道錯就好，「兩個都跪了，有誠意，給她們兩個一次機會」，也有人大讚Travis立刻出來制止，公關處理即時，才沒有把爭議繼續蔓延。

