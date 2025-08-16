江蕙唱一半！大咖天后嘉賓衝上台 復出歌壇幕後推手是他

江蕙與好友張清芳在演唱會驚喜合體。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后江蕙今晚在小巨蛋開唱，歌壇東方不敗張清芳從觀眾席被邀上舞台，清唱夯曲《無人熟識》，兩人在台上互動妙語如珠，展現多年來的默契與情誼。

對於攻蛋前不慎染疫，江蕙再次帶著愧疚的心情致歉，深怕歌迷記錯開唱時間，不忘重申：「8月17日和24日都是晚上6點開演，請大家不要記錯時間了！」

今晚江蕙在演唱《女人的故事》時，透過工作人員得知好姐妹張清芳坐在台下，驚喜不已的她，立刻熱情邀張清芳上台與歌迷打招呼。

其實張清芳前年在小巨蛋開唱，特別點了坐在包廂的江蕙拿麥克風開金口，是江蕙封麥期間的首次演出。

有趣的是，江蕙今晚卻向張清芳自白：「其實我跟妳講有件事不曉得該不該講，講了怕妳傷心。」接著招認：「其實妳是第99位跟我講，叫我出來唱歌的，不是第一耶。」原來鼓勵她復出的第一人是周杰倫。

江蕙笑說：「其實第一個叫我出來唱的是周杰倫，他說阿姐，妳平常唱歌都還有聲音，怎麼不出來唱？」

江蕙隨後幫忙緩頰，張清芳確實是第一個最勇敢叫她出來唱歌的，張清芳聽了也說：「我覺得這麼好的歌聲，我相信很多觀眾跟我一樣，聽到她的聲音，聽到她的歌聲會有一種感動是來自心裡，想哭但哭不出來，但是會觸動到內心最深的地方！」

