娛樂 電視

葛斯齊爆夏克立婚內出軌 「睡粉射後不理」還栽贓經紀人

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊7日在社群踢爆，「爸爸去哪兒」男星睡了粉絲射後不理，還嫁禍給經紀人，引起網友瘋猜身分，時隔多天，他昨（16日）揭露指的即是夏克立。

葛斯齊爆夏克立（圖）婚內出軌。（資料照）葛斯齊爆夏克立（圖）婚內出軌。（資料照）

葛斯齊7日在臉書發文踢爆，父親節前夕，爸爸去哪兒男星認『爸爸忙著與小孩的粉絲約會』，遭爆睡粉射後不理，自發軟香蕉照給粉絲鼻芳，害怕東窗事發，通通嫁禍經紀人」。他也補充說道，先不論是否家暴，婚內出軌是事實，自己向該男星求證時，對方卻傳「刑法235條310條315-1條」給他，讓他不禁想反問：「在嚇唬我嗎？

葛斯齊貼文。（翻攝自臉書）葛斯齊貼文。（翻攝自臉書）

葛斯齊昨晚PO文直呼，「夏克立就是這樣和小三說，並且這樣栽贓經紀人」，並曬出今年2月夏克立與小三的對話截圖。他喊話夏克立，「都給你一個禮拜出來面對了，你自己不認，真要我拿出我們對話查證的錄音還有A女和P女的查證，你這輩子要怎麼做人」，葛斯齊還大讚汪小菲有肩膀，並強調自己不是支持出軌，而是希望公眾人物應該學會認錯的態度並改正。

點圖放大header
點圖放大body

