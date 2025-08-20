（獨家）陳小雲退隱26年遭爆當尼姑 老友揭暖舉曝她搬回台中

陳小雲急流勇退，至今仍讓粉絲非常想念。（翻攝YouTube）

〔記者陽昕翰／專訪〕「南霸天歌王」七郎重返歌壇，他出道超過40年，當年在中南部秀場發跡，與許多圈內大咖都是舊識，其中包括早已引退的台語天后陳小雲。外界盛傳陳小雲已經遁入佛門，不過七郎受訪卻稱沒聽說過，只聽聞她應該是定居家鄉台中，過著低調生活。

七郎回憶剛入行時，見證許多大咖的起落，當時葉啟田是秀場最大牌，洪榮宏也正開始發跡，他也和袁小迪、高向鵬等歌手相識。

「南霸天歌王」七郎加盟新東家，發行新專輯《南國之戀》。（記者陳奕全攝）

至於台語女歌手，七郎直言當年最紅的就是陳小雲，「雖然是歌壇大姐大，但私下非常親切有禮，對我們這些小老弟很照顧，她是先唱那卡西，後來唱到《舞女》才走紅。」以前最開心能夠跟前輩一起工作。

七郎很感謝陳小雲昔日的照顧。（記者陳奕全攝）

對於陳小雲急流勇退，至今低調未再露面，七郎直呼並不意外，他說：「她本來就很神祕，也沒什麼圈內朋友，大家也都不敢去打擾她。」有聽過她開咖啡廳。

事實上，陳小雲在1999年發行最後一張專輯便告別舞台，消失26年動向眾說紛紜。

王彩樺今年初受訪才透露，陳小雲已經出家，專心修行為眾生祈福。而去年陳盈潔生病入院，陳小雲才罕見透過姪女向許常德傳遞訊息，只為了關心老友表達關心。

陳小雲透露自己在家修行已超過20年，更暖心表示，只要陳盈潔康復，願意破例重返舞台，與她合唱《風飛沙》，暖舉曝光後感動無數粉絲。

