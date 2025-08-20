晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）陳小雲退隱26年遭爆當尼姑 老友揭暖舉曝她搬回台中

陳小雲急流勇退，至今仍讓粉絲非常想念。（翻攝YouTube）陳小雲急流勇退，至今仍讓粉絲非常想念。（翻攝YouTube）

〔記者陽昕翰／專訪〕「南霸天歌王」七郎重返歌壇，他出道超過40年，當年在中南部秀場發跡，與許多圈內大咖都是舊識，其中包括早已引退的台語天后陳小雲。外界盛傳陳小雲已經遁入佛門，不過七郎受訪卻稱沒聽說過，只聽聞她應該是定居家鄉台中，過著低調生活。

七郎回憶剛入行時，見證許多大咖的起落，當時葉啟田是秀場最大牌，洪榮宏也正開始發跡，他也和袁小迪、高向鵬等歌手相識。

「南霸天歌王」七郎加盟新東家，發行新專輯《南國之戀》。（記者陳奕全攝）「南霸天歌王」七郎加盟新東家，發行新專輯《南國之戀》。（記者陳奕全攝）

至於台語女歌手，七郎直言當年最紅的就是陳小雲，「雖然是歌壇大姐大，但私下非常親切有禮，對我們這些小老弟很照顧，她是先唱那卡西，後來唱到《舞女》才走紅。」以前最開心能夠跟前輩一起工作。

七郎很感謝陳小雲昔日的照顧。（記者陳奕全攝）七郎很感謝陳小雲昔日的照顧。（記者陳奕全攝）

對於陳小雲急流勇退，至今低調未再露面，七郎直呼並不意外，他說：「她本來就很神祕，也沒什麼圈內朋友，大家也都不敢去打擾她。」有聽過她開咖啡廳。

事實上，陳小雲在1999年發行最後一張專輯便告別舞台，消失26年動向眾說紛紜。

王彩樺今年初受訪才透露，陳小雲已經出家，專心修行為眾生祈福。而去年陳盈潔生病入院，陳小雲才罕見透過姪女向許常德傳遞訊息，只為了關心老友表達關心。

陳小雲透露自己在家修行已超過20年，更暖心表示，只要陳盈潔康復，願意破例重返舞台，與她合唱《風飛沙》，暖舉曝光後感動無數粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中