秦楊深夜無預警發文「我先走一步」 真實情況曝光

秦楊因演出八點檔《台灣霹靂火》反派角色「劉文聰」紅遍台灣，經典台詞「一支番仔火，一桶汽油」更一度成為流行語。（翻攝自YouTube）秦楊因演出八點檔《台灣霹靂火》反派角色「劉文聰」紅遍台灣，經典台詞「一支番仔火，一桶汽油」更一度成為流行語。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲本土劇資深男星「秦楊」莊政博因演出八點檔《台灣霹靂火》反派角色「劉文聰」紅遍台灣，經典台詞「一支番仔火，一桶汽油」更一度成為流行語。日前才發現罹患肺腺癌0期的秦楊，14日又驚傳突發性失明，讓他崩潰。今（22）日凌晨他突然在社群發了一張黑底白字文「我先走一步了」。

秦楊深夜無預警發文「我先走一步了」嚇壞身邊親友。（翻攝自臉書）秦楊深夜無預警發文「我先走一步了」嚇壞身邊親友。（翻攝自臉書）

許多人看到發文非常擔心秦楊的狀況，根據《三立新聞網》報導，秦楊本人表示自己沒事，發文只是因為眼睛看不到手機，半夜發文是有寫錯啦，應該是要寫「我也可以去走路，去運動」，因看不清手機裡的字，才造成烏龍事件。

秦楊突然在社群發了一張黑底白字文「我先走一步了」令人擔憂。（本報資料照，記者林欣穎攝）秦楊突然在社群發了一張黑底白字文「我先走一步了」令人擔憂。（本報資料照，記者林欣穎攝）

秦楊還要大家放心，他沒事，目前他右眼已經判定好不到六成，原因為主動脈視網膜剝離，神經堵塞、壞死，他正在調適心情，面對現實狀況。

