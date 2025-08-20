網紅清流！元老級女YTR「不碰政治不露奶」 靠實力紅15年

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著影音創作成為主流，不少年輕人將YouTuber視為夢想職業，這碗飯百家爭鳴，若是想脫穎而出，必須具備獨特風格。近日就有網友點名網紅白癡公主，指出她不碰政治，更不靠身材博眼球，只憑超強的配音實力闖出名號，引起熱議。

白癡公主憑藉超強實力走紅，被讚是網紅清流。（翻攝自臉書）

有網友在PTT發文表示，現在台灣什麽人的都可以當網紅，「女生最快紅的方法就是露奶子」，不然就是蹭政治議題博取聲量。然而，原PO認為，白癡公主與其他人不同，指出台灣Youtuber鮮少有人比她資深，且不沾政治，也不露奶，還擁有超神的配音能力「所以白癡公主是不是很強？」

貼文曝光後，立刻引起討論，不少網友表示認同，「癡癡有自己的受眾，一開始定位就很明確」、「老的都有固定客群了」、「因為她有反差萌」、「以男性來說，長那張臉算好看的」；不過，也有人吐槽，「不是不露奶，是沒得露」、「她很想露但沒東西露」、「她搞腥羶色邊緣遊」。

