晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅清流！元老級女YTR「不碰政治不露奶」 靠實力紅15年

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著影音創作成為主流，不少年輕人將YouTuber視為夢想職業，這碗飯百家爭鳴，若是想脫穎而出，必須具備獨特風格。近日就有網友點名網紅白癡公主，指出她不碰政治，更不靠身材博眼球，只憑超強的配音實力闖出名號，引起熱議。

白癡公主憑藉超強實力走紅，被讚是網紅清流。（翻攝自臉書）白癡公主憑藉超強實力走紅，被讚是網紅清流。（翻攝自臉書）

有網友在PTT發文表示，現在台灣什麽人的都可以當網紅，「女生最快紅的方法就是露奶子」，不然就是蹭政治議題博取聲量。然而，原PO認為，白癡公主與其他人不同，指出台灣Youtuber鮮少有人比她資深，且不沾政治，也不露奶，還擁有超神的配音能力「所以白癡公主是不是很強？」

貼文曝光後，立刻引起討論，不少網友表示認同，「癡癡有自己的受眾，一開始定位就很明確」、「老的都有固定客群了」、「因為她有反差萌」、「以男性來說，長那張臉算好看的」；不過，也有人吐槽，「不是不露奶，是沒得露」、「她很想露但沒東西露」、「她搞腥羶色邊緣遊」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中