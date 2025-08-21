昔日三點全露一脫成名！一代女神聽聞經典將重啟怒飆髒話

莎朗史東曾於《第六感追緝令》大膽演出。（資料照，双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由一代女神莎朗史東、影帝麥克道格拉斯主演的情色驚悚經典《第六感追緝令》日前傳出將重啟，並由原版編劇喬艾斯澤哈斯操刀劇本。外界好奇莎朗是否會再度回歸詮釋她的經典角色凱瑟琳，她近日接受《Today》訪問時，直接對重啟版放話「祝你他X的好運！」

莎朗當年在電影中有不少火辣演出，甚至放膽三點全露，對於電影將重啟直說：「如果最後走向和我之前演的一樣，我只想說，我不知道你們為什麼要拍。」她指的正是自己在2006年回歸主演的《第六感追緝令2》，該片票房慘敗，並遭影評人一致撻伐。

莎朗史東日前出席《無名弒2》洛杉磯首映。（UIP提供）

當主持人對莎朗直言不諱感到驚訝時，她更表示，自己已不在乎別人怎麼看她，「我人生已經到了一個階段，我退休過一次，也死過幾次。我只覺得：『你還能怎樣？再殺我一次嗎？去吧。』」由莎朗擔任反派的動作爽片續作《無名弒2》全台持續上映中。

