李珠珢PO低胸狂震影片！「隊友臉上全打碼」挨轟 親自回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢（이주은）在台灣擁有高人氣，一舉一動都備受矚目，近期卻惹出不少爭議，除了「騎軍旗」的動作被質疑觸犯禁忌，還被網友發現，應援時忘記舞蹈動作，近日又因為社群上的一支影片掀起論戰，對此，她罕見親上火線回應了。

李珠珢在IG分享應援影片，將隊友臉上打馬賽克惹議。（翻攝自IG）

李珠珢昨（17日）於IG上傳一段影片，畫面是日前開場舞的片段，只見她紮起高馬尾，身穿白色低胸背心搭配丹寧吊帶褲，打扮十分俏皮，她也非常賣力的熱舞，隨著音樂節奏震胸。

李珠珢親自回應爭議。（翻攝自IG）

值得注意的是，影片中入鏡的其他成員，臉上全部被打上馬賽克，引起部分網友不滿，紛紛留言質問李珠珢，「其他隊員為什麼臉要打馬賽克」、「為啥要把雅英及其他人打碼」、「為什麼要把戰友臉遮住？」對此，李珠珢親自留言解釋，「這是禮貌！」也有不少網友幫忙緩頰，「這是原本的攝影馬的，通常如果是直拍，日韓那邊都會把其他人馬掉以示尊重，避免拍到其他人不好看的表情」、「因為會有肖像權的問題，這在韓國很常見，這是影片禮節。」



網友留言幫忙李珠珢澄清爭議。（翻攝自IG）

