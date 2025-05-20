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娛樂 亞洲

肖戰《藏海傳》連環妙招 殉葬逃生露鎖骨療傷

肖戰在《藏海傳》療傷時小露胸肩，讓粉絲有小確幸。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》療傷時小露胸肩，讓粉絲有小確幸。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰與張婧儀主演的古裝新劇《藏海傳》近日一播出就奪下陸劇熱度冠軍，他飾演的「藏海」角色熱度也創下新紀錄，第六集最後劇情他被設計要為太后殉葬，他早已了然於心，接下聖旨，自願殉葬。

最新劇情，藏海從修墓被迫殉葬的工匠口中得知有貪瀆斂財情事，用計翻轉人生，反而將要陷害他的楊真送去殉葬，真是大快人心。

藏海在送太后靈柩入葬後，在一團殉葬者要喝毒酒飽食之際，不許大家食用要力爭終止活人殉葬的習俗，要帶著大家光明正的從地宮門口走出去。

肖戰在《藏海傳》走出地宮，在連環計中逃生。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》走出地宮，在連環計中逃生。（翻攝自Disney+）

他們正打算打開門時，被楊真與褚懷明設計的機關暗箭狂射，最後只有藏海和姫伯伯未被射中，藏海在石門前自招是稚奴，和姬伯伯淚眼相認，最後僅藏海一人在斷龍石落下前走出地宮，否認對斷龍石做手腳，向跪地百官陳訴自己命不該絕，只要他走出地宮，斷龍石就會落下。

藏海在百官面前表示陳真才是適合守陵的四柱全陰的命格，侯爺在時辰的壓力下，命令陳真進地宮，陳真踏入地宮後，斷龍石就慢慢落下，陳真求救無門，一踏出門就遭射殺，後來要爆料侯爺貞順九年做的事，直接被穿心而亡。

藏海後來說服了侯爺死中里逃生，在療傷時小露鎖骨，讓粉絲有小確幸。

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