肖戰《藏海傳》又露了 遭綁架扒衣胸肌肋骨可見

肖戰在《藏海傳》被扒衣，露出精壯的胸肌，肋骨也清楚可見。（翻攝自Disney+）

肖戰在《藏海傳》被打暈綁架，險遭二度換臉。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰主演的古裝權謀大劇《藏海傳》Disney+正式上線，開播前就突破900萬預約人數，近千萬人期待！開播後創出新高熱度，並躍上成為 Disney+最熱播節目。

相關新聞：肖戰《藏海傳》連環妙招 殉葬逃生露鎖骨療傷

請繼續往下閱讀...

最新劇情，藏海收到一把扇子，點出「汝入侯府另有所圖，吾受其害報而不得，壼中劇毒，助爾弑侯，三日為限」。後來他進入書房發現一間密室，打開進入後，翻找看到一個非當眼熟的物件和一件件立起的衣物，讓他陷入了當年被滅門的悲慘回憶，瞬時丟了火炬，紅了眼眶，忍不住乾嘔痛哭，和親愛的家人的影像一幕幕的讓他悲痛不已，跪地立誓要殺了平津侯。

相關新聞：肖戰與墓共舞 藏海 时影 魏無羨喪葬一條龍

肖戰在《藏海傳》因背後的傷疤和童年的小師兄相認。（翻攝自Disney+）

肖戰後被打暈綁架，險遭換臉，沒想到劇情直轉急下，原來綁架者竟是熟人童年時期的小師兄，當年因遭罰到後山思過，才躲過一劫，兩人互擁相認。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法