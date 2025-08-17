晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

女子主動獻身！卻拿「沾精內褲」提告性侵 情歌才子事業全毀

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉近日登上節目爆料，一名「情歌才子」男歌手，在茶藝館遇見一位從國外返台的女子，兩人磨擦出火花便發生關係，沒想到後來撕破臉，女方拿著「沾有精液的內褲」提告性侵，儘管法院最後還給男歌手清白，但演藝事業已受重創。

呂文婉爆料，一名海歸女子借住男歌手家中卻稱被對方性侵。（翻攝自YT）呂文婉爆料，一名海歸女子借住男歌手家中卻稱被對方性侵。（翻攝自YT）

呂文婉在節目《同學來了》分享，有一位從國外返台的女子向她透露，自己在茶藝館遇見一名情歌才子，兩人對上眼後相談甚歡，加上剛回國，一時沒有家人朋友在身邊，便向男方提出「借住」請求，豈料，後來女方卻聲稱，慘遭男歌手性侵。不過，呂文婉補充說道，「這是當時這個女生的說法。

呂文婉強調，男歌手的說詞與其大不相同，指出兩人相逢地點「茶藝館」是正確的，但事實是女方主動向他示好，聲稱兩人前世有一段姻緣，而男方恰巧特別相信前世今生，於是覺得他們很有緣分，便答應對方借住的請求，期間也發生性關係。

然而，男歌手發覺，女方的舉止越來越奇怪，「不放過他的感覺，本來從借住兩三天，變成借住一個禮拜，後來就不搬走了」，後來男歌手希望女方趕快搬走，於是雙方撕破臉，女生拿著「沾有精液的內褲」提告性侵，呂文婉坦言，「裡面當然一定有東西，有啊，他們是有發生關係，但男生說那是合意的性行為，不是所謂的強迫。」

儘管最終法院還給男歌手清白，但是這起事件仍導致男歌手的演藝事業遭到重創，呂文婉感嘆，「他從此真的從神壇跌到地獄，有好多年、好多年完全都爬不起來」，直到轉向其他領域發展才逐漸東山再起。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中