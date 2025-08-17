女子主動獻身！卻拿「沾精內褲」提告性侵 情歌才子事業全毀

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉近日登上節目爆料，一名「情歌才子」男歌手，在茶藝館遇見一位從國外返台的女子，兩人磨擦出火花便發生關係，沒想到後來撕破臉，女方拿著「沾有精液的內褲」提告性侵，儘管法院最後還給男歌手清白，但演藝事業已受重創。

呂文婉爆料，一名海歸女子借住男歌手家中卻稱被對方性侵。（翻攝自YT）

呂文婉在節目《同學來了》分享，有一位從國外返台的女子向她透露，自己在茶藝館遇見一名情歌才子，兩人對上眼後相談甚歡，加上剛回國，一時沒有家人朋友在身邊，便向男方提出「借住」請求，豈料，後來女方卻聲稱，慘遭男歌手性侵。不過，呂文婉補充說道，「這是當時這個女生的說法。」

呂文婉強調，男歌手的說詞與其大不相同，指出兩人相逢地點「茶藝館」是正確的，但事實是女方主動向他示好，聲稱兩人前世有一段姻緣，而男方恰巧特別相信前世今生，於是覺得他們很有緣分，便答應對方借住的請求，期間也發生性關係。

然而，男歌手發覺，女方的舉止越來越奇怪，「不放過他的感覺，本來從借住兩三天，變成借住一個禮拜，後來就不搬走了」，後來男歌手希望女方趕快搬走，於是雙方撕破臉，女生拿著「沾有精液的內褲」提告性侵，呂文婉坦言，「裡面當然一定有東西，有啊，他們是有發生關係，但男生說那是合意的性行為，不是所謂的強迫。」

儘管最終法院還給男歌手清白，但是這起事件仍導致男歌手的演藝事業遭到重創，呂文婉感嘆，「他從此真的從神壇跌到地獄，有好多年、好多年完全都爬不起來」，直到轉向其他領域發展才逐漸東山再起。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

