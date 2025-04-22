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家寧獨自先閃 爸媽妹3人拖過夜躲廁所

檢調21日搜索群海公司並約談家寧及父母，昨晚家寧妹也被移送地檢署複訊。（記者田裕華攝）檢調21日搜索群海公司並約談家寧及父母，昨晚家寧妹也被移送地檢署複訊。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署21日指揮調查局北機站調查官搜索群海公司，約談張家寧與其父母、妹妹等人。檢察官偵訊後，依違反稅捐稽徵法等罪，諭知家寧及家寧父母等人3萬至20萬元不等交保，其中家寧母及家寧妹均被限制出境、出海。

新北地檢昨晚複訊後諭知一家4口交保，妙的是，家寧獨自一人很早繳納保金先行離去，但雙親及胞妹3人仍未離開，相當詭異。據了解，3人疑似為了躲避媒體，一直拖到今（22）日凌晨才辦完交保手續，誇張的是，他們還躲在廁所近10分鐘，最後分別搭乘2部計程車離去。

相關新聞：「眾量級」涉逃漏稅一家4口全列被告 家寧母怒吼別拍了

Andy日前發片控訴辛苦經營頻道，10年來累積227萬人訂閱率，與家寧分手後，頻道被母女整碗捧走，多年來只有領5萬5千月薪，反觀家寧一家卻是吃香喝辣，事後更發現，母女二人於2018年成立群海娛樂公司，自己卻只有分到25%股份。

家寧則委託律師發表聲明稱自己也是跟Andy一樣月領公司薪水，並贊同收益應公平分配。有網友認為群海娛樂公司經營「眾量級CROWD」頻道有逃漏稅之虞，分別向國稅局及地檢署檢舉。

相關新聞：家寧母20萬交保 律師曝1關鍵.....哭窮這一點

新北地檢署21日指揮北機站調查官兵分多路，前往群海娛樂辦公室及相關被告、證人住所搜索，並約談該公司董事長及監察人即張家寧母女2人及公司員工共9人，其中包含張家寧、家寧媽曾淑惠跟家寧爸（前監察人，張國龍）與家寧妹（張家芸）等人。

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