家寧母20萬交保 律師曝1關鍵.....哭窮這一點

Andy、家寧分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署21日指揮調查局北機站調查官搜索群海公司，並約談張家寧與其父母、妹妹等人。檢察官偵訊後，依違反稅捐稽徵法等罪，諭知家寧及家寧母等人3萬至20萬元不等交保，其中家寧母及家寧妹均被限制出境、出海。

律師王至德在臉書發文指出，檢方會大舉搜索通常是手上握有一定程度證據，但還不夠充分才會發動搜索，「畢竟這種矚目案件，一發動一定上新聞。」

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王至德表示家寧一家4口全部交保，代表4個人犯罪嫌疑都重大，且可能有逃亡或串證等之虞，但是還不到需要羈押的程度才會命交保，「如果嫌疑不重大，那就直接無保請回就好了，也就是說，檢察官覺得這4個人的犯罪嫌疑都很重大，所以才會命交保。」

至於為何連嫌疑最大的家寧媽都只有20萬交保？王至德分析是因為4個人都哭窮沒有現金，而且同屬一家人一下子要籌4筆保釋金，壓力太大，所以有適度的減少，「不過說真的，我覺得一共約30多萬的保釋金對家寧一家來說實在是太少了，檢察官是不是不知道眾量級的吸金力....。」

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