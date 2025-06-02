不甘平凡 公務員脫下制服出道當AV女優

新人AV女優宮野櫻原本是個公務員。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕又有新人下海當AV，而且這個新人原本可是一板一眼的公務人員呢！擁有清純甜美外貌的新人AV女優宮野櫻，原本是個工作認真的公務員，只要工作的時候，有民眾向她道謝，就能讓她樂上一天。原本想要找個男人嫁了過完平凡一生的她，有天突然覺得不能就這樣浪費C罩杯的好身材，想要「慾海浮沉」一下，於是決定荒唐一回，選擇在Faleno集團出道當AV女優。

宮野櫻在片場看到AV男優眼睛立刻發亮。（翻攝自X）

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從公務員變成AV女優，宮野櫻的生活可謂起了極大波瀾，因為她外表看起來禁慾、正經，沒想到內心卻非常狂野，特別喜歡做「色色的事情」，因此給人的反差感很大。宮野櫻也不例外，才剛轉行當AV女優的她在片場只要看見男友眼睛就閃閃發光，行徑相當自由狂放。

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宮野櫻雖然不像某些女優自帶色情氣場，卻很適合「素人系列」的片子，不過只要想到宮野櫻原本是個公務員，現在卻褪下層層外衣，讓老司機直擊身體性感部位，也挺刺激的。

AV新人宮野櫻原本以為自己的人生會一直走在軌道上。（翻攝自X）

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