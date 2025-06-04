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娛樂 最新消息

作家H挺呂秋遠私生子生母 怒槓律師林智群

律師林沄蓁2日晚間現身作家H直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」。（翻攝自臉書）律師林沄蓁2日晚間現身作家H直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，他在臉書以5千字自清，並反指整起事件起因被「小孩生母勾引」，並公開部分雙方私訊內容，生母、律師林沄蓁2日晚間現身作家H直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」

同為律師的林智群昨在臉書發文表示，「其實林律師（林沄蓁）在端午節時公開全部對話內容，見好就收，現在又直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧而已。」並說己面對客戶，都會請客戶將事情經或列成時間軸，這樣比較容易釐清案情，透過發文，他也把呂秋遠私生子風波依時間軸列出。

呂秋遠爆出「私生子風波」，事件餘波盪漾。（本報資料照，記者王文麟攝）呂秋遠爆出「私生子風波」，事件餘波盪漾。（本報資料照，記者王文麟攝）

今（4）日上午8點左右，作家H發文公開點名林智群，針對林智群說的時間軸給反饋：「你列的時間軸，我不知道是站在誰的立場列的，但是對我來說，在2025年5月29號這個時間點，呂秋遠寫出了一篇5字長文，才是時間軸的關鍵！」

作家H說，會有新聞是因為呂秋遠用了一篇5千字的長文來造假，「先是用截圖移花接木，明明是自己用高規格對待追求，將林沄蓁帶去XX大飯店，面對面，一派正經地說著要人家跟著他，卻被他全部抹黑成『女人一進律所自己就跑來勾引』」，認為呂秋遠長文中刻意將林沄蓁的名字照片公布，導致她失去工作。

相關新聞：呂秋遠跌落神壇 成也暖男，敗也暖男！

作家H說，林沄蓁站出來，是因為自己被抹黑，因為自己的清白被抹黑，什麼鬼叫做見好就收，他怒斥：「我今天如果用5千字長文說你勾引良家婦女，說你是預謀犯案，說你前一段婚姻有重大瑕疵！請問你，你會見好就收嗎？」心疼要不是因為那篇文章，林沄蓁不會失去工作。

作家H臉書全文：

給林智群律師
坦白講，你是誰我真的不知道，我也懶得去管。只想針對你說的時間軸，也給你一點反饋。

你列的時間軸，我不知道是站在誰的立場列的。
但是對我來說，在2025年的5月29號這個時間點，呂秋遠寫出了一篇五千字長文，才是時間軸的關鍵！

根本沒有人在管你寫的時間軸發生什麼事！

今天會有新聞是因為呂先生用了一篇五千字的長文來造假。

先是用截圖移花接木，明明是自己用高規格對待追求，將林小姐帶去兄弟大飯店，面對面，一派正經地說著要人家跟著他，卻被他全部抹黑成「女人一進律所自己就跑來勾引」！

在長文中刻意將林律師的名字照片公布，導致林律師失去工作。

說林律師惡意提出五個很針對呂先生的問題，要鏡週刊採訪。（根本是週刊擬定的題目）

說性關係結束後十天就提出懷孕，暗示林小姐有預謀。（怎麼可能這麼快）

暗示林小姐偽造文書，因為前一段婚姻內拿了孩子。

林智群律師啊，你現在是已經在幫誰打官司了嗎？因果關係有這麼難理解嗎？

林小姐站出來，是因為自己被抹黑！

因為，自己的，清白，被抹黑！

什麼鬼叫做見好就收！

我今天如果用五千字長文說你勾引良家婦女，說你是預謀犯案，說你前一段婚姻有重大瑕疵！請問你，你會見好就收嗎？

要不是這篇文，林小姐不會失去工作。

要不是這篇文，林小姐沒有必要站在鏡頭前，哭著回想那段被家暴的過程！

身為一個男人，你好意思把事情簡化到時間軸就只有前面那段！？

要我列時間軸，我還可以列出男方說自己懷疑因為女方而得了性病，無法去美國製造小孩，用這麼爛的理由，順勢要女方拿掉！

這可以放在你的時間軸裡面，看起來算是重要事件嗎？

「交往三個月都不見得有感情？」你知道現在男女間最熱戀的時期是哪段？就是交往前的三個月！

完全不知道你這篇文章是來打發人的還是怎樣！？

全台灣律師如果都像你們兩位這樣，誰會相信法律，誰會相信你們支持弱勢？將心比心，好嗎？

有這麼難嗎？

對方已經認領，沒錯！但對不起，沒有支付扶養費！如果你連資料都沒查清楚，可否不要隨地放矢，或者拉屎呢？

講得一副好像自己很熟這案子，沒什麼大不了的感覺！

錯！這案子就是非常嚴重，因為同樣的手法，不知道有多少女性被那暖男光環欺騙上當進入這個情關走不出來！

你想讓種事情繼續發生，對不起，我不希望，林小姐更不希望！懂嗎？

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