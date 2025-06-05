獨／民視爆職場霸凌！經理遭控動手濺血 同仁曝畏懼心聲

民視林口總部外觀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民視今（5日）爆出職場霸凌事件，有新媒體部門大主管疑似因為下屬遲到、工作安排等問題感到不滿，甚至當場情緒失控砸椅子，造成該名下屬手部濺血。本報獨家掌握消息，民視內部員工證實，該大主管為網路部經理，過往對下屬展現出來的態度反覆無常，令部門同仁心生畏懼。

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事件傳出發生在端午節連假期間，民視某部門大主管原指派影音部小主管製作1支影片，因小主管遲到約莫30分鐘，因此臨時改由另位女同事接手，隨後大主管便在群組內下令小主管處理其他10則短影音。然而，小主管仍認為原先被指派的工作該由自己接手，到公司後要求女同事交出手上工作，放下另被指派的10支短影音沒處理。

終究，大主管發現指派下去的10支短影音被當耳邊風，頓時震怒當場斥責並抓起椅子砸向小主管，過程中椅子砸向桌面水杯導致破裂，玻璃碎片噴飛割傷小主管手部濺血。對此，民視內部員工向本報證實，動手大主管為網路部經理，過去也傳出曾有情緒控管問題，「對待下屬的態度就是反復無常，只要不合他意，馬上打電話破罵責怪。」

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內部員工坦言，網路部經理反復無常的情緒令下屬、同仁各個心生畏懼，這2個月以來已知有5名員工提出辭呈，堅決與民視分道揚鑣。目前該職場霸凌事件已通報至高層，勞動局也著手介入調查。對此，民視也證實回應「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中。」

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