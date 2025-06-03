晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

河智苑46歲？辣腰一挺…爆乳馬甲線炸出！未修圖「防腐美」驚呆網友

河智苑近照太美，爆乳+馬甲線……在各大網路社群廣為流傳，引發人們關注。（翻攝自Naver）河智苑近照太美，爆乳+馬甲線……在各大網路社群廣為流傳，引發人們關注。（翻攝自Naver）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國偶像劇昔「一線女神」河智苑，近日多張美照在網路瘋傳，雪白酥胸與纖細緊實小腹，令不少從《色即是空》就入坑的男粉們大噴鼻血，直呼女神怎麼可以23年來都沒變啦！

河智苑在拍攝電影《色即是空》時，一件薄紗小可愛，清純中又帶點性感。（翻攝自Naver）河智苑在拍攝電影《色即是空》時，一件薄紗小可愛，清純中又帶點性感。（翻攝自Naver）

只見照片中，河智苑身穿露臍裝和寬腿褲，在街上與包圍住自己的工作人員開心閒聊，不管是手臂、小腹或臉頰，完全看不到肌肉鬆弛、輪廓線走山或進廠維修過度的痕跡，青春亮麗依舊，讓人難以相信她已經46歲了。

河智苑昨天在自己的SMS帳號上傳了疑似同一天拍攝的照片，只見她神情自若地站在種滿玫瑰的籬笆下，大方秀出曬出健康古銅色肌膚的纖細美背。

河智苑的腰腹臂完全看不到一咪咪贅肉。（翻攝自IG）河智苑的腰腹臂完全看不到一咪咪贅肉。（翻攝自IG）

確定回歸小螢幕的河智苑，最近出演Bubble Bubble頻道的《說說你的臉》節目，公開了自己青春美麗的秘訣：「我每天喝檸檬汁15年了，服用蜂王漿也有15年了。」讓粉絲們紛紛大讚河智苑的意志力與自我管理能力。

目前，河智苑正緊鑼密鼓拍攝新劇《Climax》中，劇情背景設定在韓國財閥與演藝圈錯綜複雜的糾葛，講述一對夫妻為了各自登上巔峰而互相踩踏的故事。該劇卡司陣容堅強，據悉，除了河智苑之外，朱智勳、吳政世、車周英、Nana等演員也已確認出演，令粉絲們期待不已。

46歲女神河智苑即將回歸小螢幕，和她合演對手戲的是朱智勳。（翻攝自IG）46歲女神河智苑即將回歸小螢幕，和她合演對手戲的是朱智勳。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中