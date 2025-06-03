河智苑46歲？辣腰一挺…爆乳馬甲線炸出！未修圖「防腐美」驚呆網友

河智苑近照太美，爆乳+馬甲線……在各大網路社群廣為流傳，引發人們關注。（翻攝自Naver）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國偶像劇昔「一線女神」河智苑，近日多張美照在網路瘋傳，雪白酥胸與纖細緊實小腹，令不少從《色即是空》就入坑的男粉們大噴鼻血，直呼女神怎麼可以23年來都沒變啦！

河智苑在拍攝電影《色即是空》時，一件薄紗小可愛，清純中又帶點性感。（翻攝自Naver）

只見照片中，河智苑身穿露臍裝和寬腿褲，在街上與包圍住自己的工作人員開心閒聊，不管是手臂、小腹或臉頰，完全看不到肌肉鬆弛、輪廓線走山或進廠維修過度的痕跡，青春亮麗依舊，讓人難以相信她已經46歲了。

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河智苑昨天在自己的SMS帳號上傳了疑似同一天拍攝的照片，只見她神情自若地站在種滿玫瑰的籬笆下，大方秀出曬出健康古銅色肌膚的纖細美背。

河智苑的腰腹臂完全看不到一咪咪贅肉。（翻攝自IG）

確定回歸小螢幕的河智苑，最近出演Bubble Bubble頻道的《說說你的臉》節目，公開了自己青春美麗的秘訣：「我每天喝檸檬汁15年了，服用蜂王漿也有15年了。」讓粉絲們紛紛大讚河智苑的意志力與自我管理能力。

目前，河智苑正緊鑼密鼓拍攝新劇《Climax》中，劇情背景設定在韓國財閥與演藝圈錯綜複雜的糾葛，講述一對夫妻為了各自登上巔峰而互相踩踏的故事。該劇卡司陣容堅強，據悉，除了河智苑之外，朱智勳、吳政世、車周英、Nana等演員也已確認出演，令粉絲們期待不已。

46歲女神河智苑即將回歸小螢幕，和她合演對手戲的是朱智勳。（翻攝自IG）

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