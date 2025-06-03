劇情反轉！肖戰《藏海傳》面具人現身第三仇人慘死 藏海卻覺大仇未報

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由肖戰、張婧儀領銜主演的Disney+ 古裝權謀劇《藏海傳》，自開播以來熱度居高不下，即將邁入最終大結局。

肖戰主演的古裝權謀大戲《藏海傳》即將播完。（Disney+提供）

肖戰飾演的藏海為復仇逐步攀上權力核心，每每身陷險局仍能絕處逢生，甚至反攻敵人，為觀眾展現各種高能破局的精彩場面，網友大讚劇集佈局精密緊湊充滿意想不到的轉折，場面製作認真，極致呈現東方美學甚至加入非物質文化遺產元素，讓人一追看就停不了！

請繼續往下閱讀...

最新劇情，藏海視為恩公的面具人身份揭曉，藏海一相見立刻拜謝恩公趙秉文，恩公說明與蒯鐸的交情，並有意的提出石一平應有問題，要為藏海一探究竟。

高明師父說明自己是孤兒被先生收留，星斗師父是先生落難時，受先生濟助相識，高明強調要報仇，活著最重要。

肖戰主演的藏海傳即將進入尾聲，明面上的第三個仇人已死，但藏海卻覺得大仇未報。（Disney+提供）

相關新聞：肖戰復仇演技大爆發 八塊腹肌太絕了

趙秉文與藏海一同上石府，拜會石閣老，石閣老要藏海放手查案，趙秉文直說石一平是要將藏海當刀，對內閣動手。藏海夜送丹青名畫討好石閣老，閣老不解為何皇上要讓工部侍郎的藏海查案，認為他只用一年就走到現在的位置，實在是了不得。石閣老在與藏海對談時，竟然吐血而亡，曹靜賢義女陸煙現身刺殺，被香暗荼和拾雷夾攻抓捕，說出石一平是曹靜賢交待要交出癸璽之人，刺殺藏海未果便自刎身亡。

藏海在石一平的字畫後暗格內，找到了癸璽交予皇帝，皇帝定調是石閣老謀反，藏海向皇上向皇上要了一幅冬夏圖，竟也暗藏秘密。

相關新聞：粉絲尖叫啦 肖戰《藏海傳》被強吻了

藏海覺得第三位仇人死了太容易了，感覺石一平並非是真正的仇人，認為仇人應是另有其人，布局指使陸煙將癸璽放進石家，而且此人城府極深，有可能是要他手上的另一枚銅魚。

藏海想出辭官離開京城的辦法，開心的告訴高明師父，要和暗荼觀風拾雷一起簡單過一輩子，藏海想回青泉鎮找星斗師父，高明師父淡回不知人還在不在，話語淒涼。

隨著莊盧隱、曹公公、石閣老一一死去，藏海的真正仇人昭然若揭。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法