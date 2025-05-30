啦啦隊小三疑喊冤「不知富商已婚」 李怡貞狠打臉：收訴狀還在交往

李怡貞再度發文開嗆啦啦隊小三。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前在節目中爆料，一名現役啦啦隊女孩攀上已婚富商，甚至懷孕自行墮胎，囂張行徑讓元配氣炸。風波持續延燒，今（30）她再度發文開嗆該名小三，「小三要說被我親家公騙，真的打一下草稿」。

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據《三立新聞》報導，有知情人士透露，啦啦隊女孩與富商交往不到一年，並且交往初期不知男方是已婚狀態，直到後期才得知男方正在談離婚，是在不知情的狀況下，成為雙方離婚談判的籌碼，表示該啦啦隊女孩知道事實後感到相當錯愕，便與對方結束戀情，也提到該女孩對於私事讓身邊的人受到牽連感到自責。

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對此，李怡貞稍早發文痛批，「看到新聞了，小三是有想要證明自己是真正的傻白甜，我早就知道這點」，表示自己在節目中就有說過，一開始元配根本不知道小三身分，是在餐廳偶遇，而且兩人還有交集及衝突，後續持續追蹤才搜到大量證據。

李怡貞隔空反問啦啦隊女孩，「不知情交往懷孕幹嘛拿掉？」透露對方在收到侵害配偶權訴狀繕本後，仍不斷讓她蒐集到新的交往事實。最後狠酸，「小三要說被我親家公騙，真的打一下草稿。妳不是談判的籌碼，妳只是單純不想跳啦啦隊想跳級人生而已。放過妳不掀妳底妳繼續秋喔？」

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