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娛樂 電視

啦啦隊女孩捲富商小三風波！Dora昔認「國三破處」 大談性事影片遭挖

樂天女孩人氣成員Dora。（翻攝自IG）樂天女孩人氣成員Dora。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前上節目爆料，直指一名現役啦啦隊女孩介入已婚富商婚姻，拋出11項身分線索，多名啦啦隊女孩遭懷疑。而樂天女孩人氣成員Dora，突然取消高雄端午划龍舟活動，引發外界聯想，她昔日上節目大談性事的影片也遭翻出，吸引網友朝聖。

Dora（中）昔大聊性事影片遭挖。（翻攝自YT）Dora（中）昔大聊性事影片遭挖。（翻攝自YT）

Dora去年上琳妲的YouTube頻道「琳妲是0蛋」，聊到性事問題也大方回答，她坦言沒有約砲過，「但我想約砲看看」，表示自己平常完全沒有夜生活也不喝，因此很少認識異性，還曾請琳妲幫忙介紹乖乖、會顧家的男生。被問到初夜是在幾歲，她則表示是在國中三年級，「喜歡的姿勢是被從側邊來，但不喜歡被打巴掌；掐脖子可以；打屁股也可以，但節奏要打對。」

相關新聞：啦啦隊女孩陷小三風波！成員「突缺席活動」網瘋猜 她親曝原因

事實上，由於李怡貞給出多項線索，網友循線猜測對象，少數女孩也已發聲否認，原定參與「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」的Dora，突然在IG表示將缺席活動，因此遭到外界聯想。對此，經紀人王映策回應Dora未出席原因表示：「私人問題不予回應。」

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