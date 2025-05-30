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呂秋遠發5千字長文反擊私生子生母 「楊律師」遭點名嗆：不知多少被害人

知名網紅律師呂秋遠（見圖）日前爆出私生子風波，還遭生母爆料，指控呂逼迫她墮胎，並指稱「這是受精卵」，引發外界熱議。在沉默多日後，呂秋遠昨深夜發出長文反擊。（資料照）知名網紅律師呂秋遠（見圖）日前爆出私生子風波，還遭生母爆料，指控呂逼迫她墮胎，並指稱「這是受精卵」，引發外界熱議。在沉默多日後，呂秋遠昨深夜發出長文反擊。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠日前爆出私生子風波，還遭生母爆料，指控呂逼迫她墮胎，並指稱「這是受精卵」，引發外界熱議。在沉默多日後，呂秋遠昨深夜發出長文反擊，除了控訴女方設局主動找他做愛，也指控女方聯合「楊律師」散播不實訊息。對此「楊律師」也發出7點回應，強調他並未接受女方委託，並稱「你要多拜拜，因為我不知有多少被害人會去找媒體」。

呂秋遠因經常在臉書分享兩性觀點，在網路擁有大批粉絲，不過日前他卻被踢爆有非婚生子女，呂秋遠雖承認這是私事、沒必要向社會交代，但女方仍持續爆料，指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，更曾指「這是受精卵」，引發外界熱議，呂秋遠則是在4月30日以後就停止更新臉書發文。

在神隱約1個月後，呂秋遠昨晚於臉書發出5千多字長文，稱「即便生母在網路上，不斷散布不實的訊息，甚至跟一個所謂的『楊律師』要求我的客戶對我解約、申訴我」，但基於個人隱私、不想傷害生母，且「其實我很早就想退休，這樣的不實指控，剛好可以讓我順勢下台」。

不過呂秋遠也強調，親友要求他必須站出來澄清，因此他決定發文，並PO出大量對話截圖，指控當初是生母主動勾引，經常傳訊息「輕告白」、「暗示」，甚至拿走他的領帶說「上面有你的味道，所以不還了」，並傳訊「電腦裡滿滿都是你的照片」、「我上班翻到第一天就暈了」等，「甚至貼了最夯做愛地點給我（05161844），希望我帶她回家睡覺（03282027）」等。

呂秋遠也指出，女方在到事務所一個月後，發了一長串訊息，內容包含「關於你的孩子，我覺得這是我這輩子唯一能為你做的事……等你確定能夠信任我，真的想要的時候，我們可以來試」、「如果真有這一天懷孕了，我繼續工作，父親的孩子是誰，為了你的形象，同事不能知道」等。對此呂秋遠稱「嗯，沒有10點，不合格。我確實不想跟她生孩子，所以我禮貌的回絕了他」、「我沒有怎麼理會，即使後來還是發生了」。

呂秋遠也控訴，在性關係發生10天後，女方突然告訴他「她懷孕了」，先前對他說的「甜言蜜語」全部崩塌，並指女方主動表示要將孩子生下來，以及離開公司，而呂秋遠基於女方之前說，不希望他打擾，所以沒有動作。在女方委託律師提出認領後，他也立刻同意，不料女方卻不撤告，法院也「忘了」遮蔽他的名字。

呂秋遠也指控，有詢問過週刊高層，得知「他們記者根本沒有給這些題目，她竟然自己設計題目，把她想攻擊我的內容放在題目裡，讓週刊記者背黑鍋，這又是後話了」。

針對遭到呂秋遠控訴與女方聯手，「楊律師」今晨也在臉書發出7點回應，內容包含「我並未接受生母林律師的委任，因為我不想接這個案件，因為我太忙且太貴了」、「生母林律師是長年追蹤我文章的粉絲，我單純因為得知粉絲被欺負，所以才抽空幫她貼文章出氣」、「貼文後還收到『被害人們』的私訊詢問，詢問內容大約是『我曾經委任呂秋遠，網路的他好像很正義，第一次咨詢時也講的很…但當我付費委任他後，沒想到…他竟然…』，這些單親媽媽們哭訴的內容是什麼，你心裡有數」、「私訊內容，我不知真假，假設是真的，有一半真的能讓你提早退休，有一半有可能讓你坐牢」、「你不要算到我頭上，你要多拜拜，因為我不知有多少被害人會去找媒體，我也不知她們能拿出多少證據，我也不知你未來有那些事會被爆出來」等。

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