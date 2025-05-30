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家寧疑「上空捧奶緊靠男閨密」！他深夜曬第三視角撇清

家寧（左）遭質疑上空捧奶緊貼男閨密。（翻攝自IG）家寧（左）遭質疑上空捧奶緊貼男閨密。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後隔空互撕，近日更遭到Andy指控家寧在交往期間與男閨密范成章過從甚密，雖范成章於第一時間強調自己是男同志，但外界仍質疑兩人關係不單純，不但挖出范成章曾結婚生子、與女生接吻的證據，還翻出范成章在2022年PO出與一名裸上身女生的同框照，從穿著猜測該名女子就是家寧。對此，范成章於今（30）日凌晨曬出第三視角澄清。

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范成章在2022年上傳一張照片，畫面中的他裸上半身露出結實肌肉，身體靠在一名同樣裸著上半身的女子，該女子並未露臉，僅用雙手捧住豐滿胸部，火辣程度爆表，有網友從體型及穿搭猜測該名女子是家寧。

范成章於今（30）日曬出第三視角，澄清上空的女子並非家寧。（翻攝自IG）范成章於今（30）日曬出第三視角，澄清上空的女子並非家寧。（翻攝自IG）

針對外界猜測，范成章於29日親上火線澄清「上空的根本不是家寧，是我的另外一個生小孩的好朋友」，後續又於今（30）日凌晨曬出朋友拍攝的第三視角照，畫面明顯可見，上空的女子確實不是家寧，他也點出家寧當時人所在位置，「她人在這裡，她忙她的」。

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