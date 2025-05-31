啦啦隊女孩遭踢爆偷吃富商！網友挖出裁定書 比對出「小三」身分

〔記者林嘉東／台北報導〕樂天女孩啦啦隊1名身材火辣成員遭踢爆，介入富商婚姻，挨告後仍繼續與富商交往。知名律師李怡貞27日在臉書踢爆後，引發網友議論。有網友搜尋到法院命富商元配補繳裁判費的裁定書；經比對後，與該名樂天女孩啦啦隊成員姓氏吻合，「小三」身分呼之欲出。

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知名女律師李怡貞27日晚間在臉書踢爆一起家事糾紛指出，一名「人設傻白甜」啦啦隊成員，介入他人婚姻當「小三」，在拿到訴狀繕本後，仍繼續與人夫交往，且即便懷孕墮胎仍未中斷跳啦啦隊的工作，讓元配告上法庭後和解，元配已授權給她曝光此事，李怡貞雖踢爆此事，但未揭露「小三」身分。

知名女律師李怡貞。（翻攝自臉書）

李怡貞在臉書連發3篇貼文指出：「啦啦隊那集播了是不是？欸，人家正宮超猛是授權直接我掀她底喔，律師解接（姐姐）很好心沒掀捏」，之後又以長文表示，該名小三是公眾人物，是大家心愛的「傻白甜」，同時也是毀人家庭不手軟的蛇蠍女。

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李怡貞還說該名公眾人物的人設甜心，在法院判決後，仍舊與富商繼續交往，且在懷孕初期時選擇流掉孩子，也並未中斷跳啦啦隊的工作。

台北地院命富商妻子補繳裁判費的裁定書，被網友搜出她提告的被告確實是名富商，另名女子也與樂天啦啦隊的成員相符。（記者林嘉東攝）

此一貼文引發網友熱搜，有網友搜尋司法院網站找到台北地院命富商妻子補繳27萬餘元裁判費的裁定書，裁定書內容記載富商妻子的委任律師李怡貞，挨告的男子確實是名富商，另名挨告的女子的姓氏，也與樂天女孩Dora相符。

遭網友影射的樂天女孩Dora原定出席今天（31日）端午節活動，突然以身體不適未出席，她的經紀人王映策回應Dora未出席原因表示：「私人問題不予回應。」

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