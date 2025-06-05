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林千又東區髮廊爆消費糾紛 粗口飆罵店長引警到場

大安分局警方獲報抵達現場時，林千又已經離開，店家則表示不排除提告。 （記者鄭景議翻攝）大安分局警方獲報抵達現場時，林千又已經離開，店家則表示不排除提告。 （記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕32歲女藝人林千又，今年4月前往大安區敦化南路一段一間髮廊消費時，卻疑似不滿意造型師的服務，當場飆罵造型師及店長，甚至在店內咆哮又爆粗口，失控舉動讓店家報警處理，大安分局警方獲報抵達現場時，林千又已經離開，店家則表示不排除提告。

警方表示，4月間接獲110報案稱敦化南路巷內某髮廊有糾紛情事，立刻出動警力趕往查處，經查為店家與客人間消費糾紛引發口角爭執，客人於警方到場前已離去，警方也當場告知報案人相關權益。

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據了解，當時林千又前往髮廊洗髮，因為造型師幫其他客人染髮又洗手後，才回來服務，引起林千又不滿，質疑為什麼要等這麼久，店長親自與林千又解釋，仍未能讓林千又接受，最後引爆口角，林千又在店內大聲咆哮，還疑似爆粗口怒嗆店長。

林千又已找到真愛，對方是史丹佛博士。（翻攝自IG）林千又已找到真愛，對方是史丹佛博士。（翻攝自IG）

店長當場報警，但警方到場時，林千又已經氣噗噗的離去，店長向警方表示將保留法律追訴權，日後會在備齊證據後提告，警方目前尚未收到店家正式報案。

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