（獨家）曾國城慘丟代言！芳茲開第一槍「戶外巨幅看板已撤除」

「芳茲」證實已撤除曾國城的戶外巨幅看板。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾國城連日來風波不斷，先因脫口期待黃子佼回歸，而丟失節目主持棒、被拔商業代言，又被翻出曾藉醉意企圖強吻陶晶瑩，豈料昨（1日）又再遭踢爆曾對節目女助理主持人摸腿性騷擾，各種爭議行徑言論引爆外界撻伐；各方輿論甚囂塵上，當時率先挺身開出第一槍宣布終止合作的生技品牌「芳茲」，今（2日）向本報證實，曾國城位在高雄中央公園旁的戶外巨幅廣告看板已撤除完畢。

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曾國城爭議一波未平一波又起，陸續先因脫口期待黃子佼復出遭到抨擊，不僅丟失主持12年的公視《一字千金》節目主持棒，更遭所代言的生技品牌芳茲宣布終止合作。沒想到，曾國城近日再遭挖出昔日藍心湄在節目《國光幫幫忙》上爆料的片段，直指他曾在酒醉後企圖強吻陶晶瑩，爾後陶晶瑩也坦言卻有此事，但不願多提細節。

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曾國城的巨幅身影已蕩然無存。（芳茲提供）

曾國城昨再被踢爆收工後載女助理主持人返家途中2度伸出鹹豬手，事件走向及發展愈演愈烈，撻伐聲浪更是如同雪球般越滾越大，閱聽人對他的檢視不減反增，同時也催促生技品牌「芳茲」，儘速撤下曾國城位在高雄中央公園站的戶外巨幅廣告看板以正視聽。

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針對撤除進度，「芳茲」稍早向本報證實，已於1日完成撤換作業，藉以持續傳遞品牌始終重視堅守守護家人健康與兒少權益的核心價值，並以行動落實社會責任的正向理念。不到一週時間，曾國城的巨幅身影已蕩然無存，據悉他的廣告價碼一支約150萬元至180萬元，加上正在洽談的工作、丟失的主持棒、遭拔的代言等，保守粗估一年損失至少600萬。

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